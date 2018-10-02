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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

BMW представила совершенно новую «трешку»

14:08 02.10.2018 |

Транспорт

 

Сегодня ровно в девять утра на Парижском автосалоне представили новое поколение BMW третьей серии с внутризаводским индексом G20. Узнать ее можно по передку с непривычными «клыками» под фарами и «изгибу Хоффмайстера» измененной формы на задней стойке.


Машина нынешнего поколения с внутризаводским индексом индексом F30 по сути своей была лишь глубокой модернизацией предыдущей модели (E90). А вот «трешка» седьмого поколения - совершенно новый автомобиль, не имеющий ничего общего с предшественниками.

BMW представила совершенно новую «трешку»

 

В его основе модульная платформа CLAR, используемая на большинстве BMW с продольным расположением силового агрегата. Но в отличие от «пятерок» и «семерок» c двухрычажной передней подвеской, на «трешке» применены стойки Макферсон - как и на новом кроссовере BMW X3. Пятирычажная задняя подвеска конструктивно похожа на старую, но полностью переделана.

BMW представила совершенно новую «трешку»

 

В конструкции кузова увеличена доля алюминия, магния и высокопрочных сталей. При разработке новой «трешки» приоритет был отдан улучшению динамики движения - массу автомобиля снизили на 55 килограммов, центр тяжести удалось понизить на 10 миллиметров, при этом значительно расширили колею (на 43 миллиметра спереди и 21 миллиметра сзади). Заметно выросла жесткость кузова на кручение - примерно на 15 процентов. А еще у новой «трешки» идеальная развесовка по осям - 50:50.

BMW представила совершенно новую «трешку»

 Так выглядит «трешка» с базовым оперением. Машина с более эффектным М-обвесом - на заглавном фото

Длину колесной базы увеличили на 41 миллиметр (до 2851 миллиметров). В целом автомобиль стал крупнее своего предшественника, но совсем ненамного. Длина выросла на 85 миллиметров и достигла 4709 миллиметров, ширина - 1827 миллиметров (+16 миллиметров).

Аэродинамику тщательно оптимизировали - баварцам удалось снизить коэффициент лобового сопротивления до 0,23 (у версии BMW 320d).

В подвеске важное нововведение - оригинальные амортизаторы с гидравлическими отбойниками: они используются как на базовых машинах, так и на седанах с опциональной М-подвеской с уменьшенным на 10 миллиметров клиренсом. Также предусмотрена опциональная адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами (без гидро-отбойников).

BMW представила совершенно новую «трешку»

 Машина в исполнении Luxury Line

В качестве опции доступна тормозная система M Sport с четырехпоршневыми фиксированными суппортами спереди, а также самоблокирующийся дифференциал в приводе задних колес (только на BMW 330i и 330d с М-подвеской).

Поначалу «трешка» будет доступна с тремя моторами в пяти градациях по мощности. Четырехцилиндровые бензиновые двигатели объемом два литра на BMW 320i и 330i развивают 184 и 258 лошадиных сил. У BMW 318d и 320d - дизеля того же объема с отдачей 150 и 190 лошадиных сил. А единственным вариантом с шестицилиндровым мотором пока что будет BMW 330d с 265-сильным дизелем. Кстати, версию 320d можно получить с полным приводом, остальные машины - исключительно заднеприводные.

В будущем у «трешки» должна появиться модификация начального уровня с трехцилиндровым двигателем, а также мощные М-версии.

BMW представила совершенно новую «трешку»

 В скором времени ожидается мощная шестицилиндровая версия M340i xDrive

Внутри по сравнению с «трешкой» прошлого поколения стало просторнее - увеличилось пространство для плеч и локтей водителя и переднего пассажира. Интерьер выполнен по ставшей классической для BMW архитектуре: горизонтальное членение передней панели, сведенная на нет центральная консоль. Но все переосмысленно в новом фирменном стиле, уже опробованном на кроссовере X5: обилие метализированной отделки, виртуальный щиток приборов с замысловатыми шкалами и широченный «планшет» навигации, пристроенный над центральными дефлекторами вентиляции.

BMW представила совершенно новую «трешку»

 

Мультимедиа-система с экраном диагональю 10,25 дюйма построена на платформе BMW iDrive 7.0, впервые использованной на новом BMW X5 (G05). Контролировать её можно не только с помощью сенсорного дисплея, кнопок на рулевом колесе или контроллера iDrive на центральном тоннеле, но и посредством голосового управления.

Предусмотрено четыре линии персонализации автомобиля: Advantage, Sport Line, Luxury Line и пакет M Sport. В числе опций покупатели смогут заказать обивку салона кожей сорта Vernasca либо Merino, и отделку приборной панели искусственной кожей Sensatec или натуральной BMW Individual. Другие опции - трехзонный климат-контроль, стеклянная крыша и аудиосистема Harman Kardon.

BMW представила совершенно новую «трешку»

 Подключаемый гибрид получит индекс 330e. Такая машина появится позже

BMW представила совершенно новую «трешку»

 

BMW представила совершенно новую «трешку»

 

Объем багажника не изменился ни на йоту и составляет 480 литров. Его можно увеличить, сложив спинки заднего сиденья (доступно соотношение 40:20:40). Кстати, крышка багажника опционально будет снабжаться электроприводом.

Новая «трешка» получит богатый набор электронных ассистентов водителя: активный круиз-контроль с функцией Stop & Go (опция), система предупреждения об опасностях при перестроении и наезде сзади, а также система помощи при выезде с парковки задним ходом. Также доступна система удержания в полосе с активной защитой от боковых ударов и ассистент парковки, который способен автоматически двигаться назад по ранее пройденной траектории на дистанции до 50 метров.

BMW представила совершенно новую «трешку»

 Рядом с селектром восьмиступенчатого «автомата» и шайбой iDrive видно клавишу электромеханического ручника. На BMW третьей серии он появился впервые

Новейшая мультимедиа-система на платформе BMW iDrive 7.0 может обновляться через интернет. Диагональ сенсорного экрана - 10,25 дюйма

BMW представила совершенно новую «трешку»

 

Новая «трешка» BMW будет выпускаться на заводе в Мюнхене, а также на совместном предприятии BMW и Brilliance Auto в Шеньяне (Китай) и новом заводе концерна в мексиканском Сан-Луис-Потоси.

Мировой старт продаж новой модели запланирован на 9 марта 2019 года.

По материалам: Motor.ru
 

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