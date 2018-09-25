Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами

Семейство моделей Peugeot 508 и 3008 пополнилось подключаемыми гибридами с силовыми установками на базе турбомотора 1.6 PureTech. Машины укомплектованы восьмидиапазонным «автоматом» e-EAT8 и могут проезжать на электротяге до 50 километров.





Силовая установка Hybrid для лифтбека и универсала 508 состоит из двигателя 1.6 и 80-киловаттного электромотора (110 сил и 60 Нм момента), установленного на передней оси. Суммарная отдача - 225 лошадиных сил. У кроссовера 3008 электромоторов два: второй смонтирован на задней оси вместе с инвертором и редуктором. Отдача системы Hybrid4 - 300 лошадиных сил. Оба агрегата работают в паре с восьмидиапазонным «автоматом», в котором гидротрансформатор заменен на мокрую многодисковую муфту.

Электромоторы гибридов питаются от блока батарей емкостью 11,8 (508) и 13,2 киловатт-часа (3008). На электротяге машины могут разгоняться до 135 километров в час и проезжать до 40-50 километров. От обычной розетки аккумуляторы заряжается за семь часов, от опциональной настенной зарядки - за один час 45 минут.

Оба гибрида получили тормозную систему i-Booster, позволяющую рекуперировать энергию и замедляться без использования педали тормоза, а также функцию e-SAVE, сохраняющую резерв электроэнергии для последующего использования, например, в зонах с нулевым выбросов вредных веществ.

Работу силовой установки Peugeot 508 и 3008 PHEV можно переключать между четырьмя режимами: движение только на электротяге, комбинированный, спортивный, а также комфортный (508) и полный привод (3008). На приборной панели у гибридных моделей вместо тахометра появился измеритель мощности, показывающий данные по расходу и накоплению электроэнергии.

Через несколько месяцев в линейке 3008 появится еще один гибрид, но уже без заднего электромотора. Силовая установка не нем будет аналогична представленной на модели 508 PHEV: турбомотор 1.6 и 110-сильный электромотор на передней оси.