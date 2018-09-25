Финансовые новости
- |
- 25.09.18
- |
- 03:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
15:16 24.09.2018 |
Семейство моделей Peugeot 508 и 3008 пополнилось подключаемыми гибридами с силовыми установками на базе турбомотора 1.6 PureTech. Машины укомплектованы восьмидиапазонным «автоматом» e-EAT8 и могут проезжать на электротяге до 50 километров.
Силовая установка Hybrid для лифтбека и универсала 508 состоит из двигателя 1.6 и 80-киловаттного электромотора (110 сил и 60 Нм момента), установленного на передней оси. Суммарная отдача - 225 лошадиных сил. У кроссовера 3008 электромоторов два: второй смонтирован на задней оси вместе с инвертором и редуктором. Отдача системы Hybrid4 - 300 лошадиных сил. Оба агрегата работают в паре с восьмидиапазонным «автоматом», в котором гидротрансформатор заменен на мокрую многодисковую муфту.
Электромоторы гибридов питаются от блока батарей емкостью 11,8 (508) и 13,2 киловатт-часа (3008). На электротяге машины могут разгоняться до 135 километров в час и проезжать до 40-50 километров. От обычной розетки аккумуляторы заряжается за семь часов, от опциональной настенной зарядки - за один час 45 минут.
Оба гибрида получили тормозную систему i-Booster, позволяющую рекуперировать энергию и замедляться без использования педали тормоза, а также функцию e-SAVE, сохраняющую резерв электроэнергии для последующего использования, например, в зонах с нулевым выбросов вредных веществ.
Работу силовой установки Peugeot 508 и 3008 PHEV можно переключать между четырьмя режимами: движение только на электротяге, комбинированный, спортивный, а также комфортный (508) и полный привод (3008). На приборной панели у гибридных моделей вместо тахометра появился измеритель мощности, показывающий данные по расходу и накоплению электроэнергии.
Через несколько месяцев в линейке 3008 появится еще один гибрид, но уже без заднего электромотора. Силовая установка не нем будет аналогична представленной на модели 508 PHEV: турбомотор 1.6 и 110-сильный электромотор на передней оси.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,1% и на 2019г до 3% - МЭРТ
|Минюст на техническом уровне запретил регистратору осуществлять регистрационные действия за пределами своей области
|Катерина Рожкова: Куратор должен иметь возможность в любой момент прийти в банк
|Депутаты хотят переписать Конституцию, чтобы сделать Украину «фермерской»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Fujitsu разработан алгоритм сжатия изображений в 1000 раз
|Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
|Google утаила от пользователей новую функцию автоматической авторизации
|«Печка-холодильник» в сумке. Как украинцы планируют освободить офисы от микроволоновок
|В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»
|Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году
Это интересно
|Против Ryanair открыли дело из-за требования платить за ручную кладь
|Amazon представила умную колонку Echo Show второго поколения
|Представлен большой кроссовер Seat
|Peugeot представила ретропрототип e-Legend
|Смартфон Samsung Galaxy A7, оснащенный тройной камерой, стал первой моделью Samsung с боковым дактилоскопом
|В коде биткоина устранена критическая уязвимость, в течение двух лет угрожавшая сети
|SEC остановила финансовую пирамиду на $345 млн