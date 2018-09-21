Финансовые новости
- |
- 21.09.18
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Представлен большой кроссовер Seat
11:52 21.09.2018 |
Семейство кроссоверов Seat пополнилось новой моделью - Tarraco. Вседорожник, который первым примерил новый фирменный стиль марки, будет доступен с пяти- или семиместной конфигурацией салона. Выход Seat Tarraco на рынок запланирован на начало следующего года.
Новый кроссовер построен на растянутой платформе MQB-A. Длина машины составляет 4735 миллиметров, высота - 1658 миллиметров. По своим габаритам Seat Tarraco немного больше Skoda Kodiaq. От других кроссоверов Seat новинка отличается более рельефной решеткой радиатора и полностью светодиодными фарами с треугольным «росчерком» дневных ходовых огней.
Гамма двигателей вседорожника состоит их бензиновых и дизельных агрегатов. Это турбомоторы 1.5 и 2.0 TSI, выдающие 150 и 190 сил соответственно, а также 2.0 TDI, доступный в двух степенях форсировки: 150 и 190 лошадиных сил. В будущем Seat обещает представить Tarraco с альтернативными силовыми установками. Вероятно, речь идет о гибриде.
Вседорожник доступен с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG. Привод - передний или полный 4Drive. Адаптивные амортизаторы DCC ( Dynamic Chassis Control) входят в список опций.
Tarraco можно будет укомплектовать виртуальной приборной панелью Digital Cockpit с 10,25-дюймовым дисплеем, мультимедийной системой с восьмидюймоым экраном и функцией управления жестами, адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков.
В Европе заказы на Tarraco начнут принимать в декабре текущего года: вседорожник предложат в двух комплектациях Style и Xcellence.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Депутат Рады Мураев вышел из партии «За життя»
|МИД в пятницу направил России ноту о желании Украины прекратить действие договора о дружбе
|Приморский провал Путина. Куда заведет Россию растущая ненависть к «Единой России»
|Большинство финансистов объясняли штиль на медбанке 20 сентября продажами валюты под уплату налогов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен большой кроссовер Seat
|Peugeot представила ретропрототип e-Legend
|Смартфон Samsung Galaxy A7, оснащенный тройной камерой, стал первой моделью Samsung с боковым дактилоскопом
|В коде биткоина устранена критическая уязвимость, в течение двух лет угрожавшая сети
|SEC остановила финансовую пирамиду на $345 млн
|Смартфон Meizu X8 оборудован чипом Snapdragon 710 и экраном с вырезом
|Meizu V8 и Meizu V8 Pro: смартфоны с 5,7" экраном HD+
Это интересно
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с 6,26" дисплеем и тремя камерами
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев
|Необычный ботнет уничтожает скрытых криптовалютных майнеров
|Audi представила электрический кроссовер e-tron
|Кому понадобился бургер без мяса и кто будет его есть
|Samsung начнёт оснащать смартфоны боковым дактилоскопическим сканером
|Японский миллиардер облетит Луну на ракете SpaceX