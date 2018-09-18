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В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе
16:50 17.09.2018 |
Первый в мире поезд на водородных топливных элементах начинает перевозить пассажиров на севере Германии.
17 сентября поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint совершил первый регулярный рейс Куксхафен - Букстехуде.
Поезд Coradia iLint будет курсировать между четырьмя немецкими городами федеральной земли Нижняя Саксония - Куксхафеном, Бремерхафеном, Бремерфёрде и Букстехуде.
В воскресенье перед запуском Coradia iLint выполнил тестовый рейс в Бремерфёрде. За ходом первой поездки лично наблюдали министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман, а также глава компании Alstom Анри Пупар-Лафарг.
Поезд был спроектирован и собран в немецком городе Зальцгиттер французской компанией Alstom.
Coradia iLint может развивать скорость до 140 километров в час, а на одной заправке проехать до тысячи километров.
Считается, что транспорт на водородных топливных элементах наносит меньше вреда окружающей среде. Водородные топливные элементы могут производить электрическую энергию для электродвигателя на борту транспортного средства.
Вместе с тем, противники использования водорода как топлива указывают на то, что смесь водорода с воздухом взрывоопасна, а для сжижения водорода требуется большое количество энергии.
Поезда на водородных топливных элементах планируется использовать на довольно коротких неэлектрифицированных участках железных дорог.
У Alstom заключен контракт на поставку до конца 2021 года 14 поездов на водородных топливных элементах Coradia iLint для железных дорог Нижней Саксонии.
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