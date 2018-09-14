Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT

В Сети появились фотографии концептуального электрического кроссовера BMW iNEXT, призванного продемонстрировать видение транспорта будущего. Представителям СМИ прототип покажут необычным способом - в рамках авиатура BMW Vision iNext World Flight.

Товарная версия iNEXT, дебют которой запланирован на 2021 год, станет вторым после iX3 электрифицированным автомобилем BMW пятого поколения. По словам председателя совета директоров BMW AG Харальда Крюгера, в модели объединятся все ключевые технологии будущего: электрическая силовая установка, постоянное подключение к Сети и возможность автономного управления.

Согласно стратегическому плану развития, к 2025 году BMW намерена выпустить 25 новых электрифицированных моделей. Из них двенадцать будут чистыми электрокарами. Топовые «батарейные» машины будут оснащаться установками мощностью более 800 лошадиных сил. С нуля до 100 километров в час они смогут разгоняться менее чем за три секунды.

В сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте дебютировал электрический прототип BMW i Vision Dynamics. С места до «сотни» концепт-кар разгонялся за четыре секунды. Запас хода - 600 километров. Максимальная скорость машины - свыше 200 километров в час.







