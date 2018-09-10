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Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом
18:03 10.09.2018 |
В семействе кроссовера BMW X5 нового поколения появился подключаемый гибрид - модификация xDrive45e iPerformance. Такие машины, оснащенные рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем, совмещенным с электроприводом eDrive последнего поколения, способны проезжать на электротяге до 80 километров.
В состав гибридной силовой установки BMW X5 xDrive45e iPerformance входит трехлитровая «шестерка» мощностью 286 лошадиных сил, 82-киловаттный электромотор (112 сил), литий-ионная батарея и силовая электроника с блоком интеллектуального управления электроэнергией. Суммарная отдача - 394 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента.
С места до «сотни» гибридный X5 разгоняется за 5,6 секунды. Максимальная скорость при движении на электротяге составляет 140 километров в час, используя ДВС - 235 километров в час. Заявленный расход топлива в комбинированном цикле - 2,1 литра на 100 километров пробега.
В список стандартного оснащения X5 xDrive45e iPerformance входит пневмоподвеска с электронноуправляемыми амортизаторами. За доплату кроссовер можно укомплектовать полноуправляемым шасси Integral Active Steering, поворачивающим задние колеса для улучшения маневренности и устойчивости на высоких скоростях.
Вывод модификации xDrive45e iPerformance на рынок запланирован на 2019 год.
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