Первые вьетнамские автомобили построят на платформах BMW

Вьетнамская марка VinFast привезет на парижский автосалон свои первые модели. Это будут кроссовер и седан, построенные на платформах BMW X5 и 5-Series прошлого поколения. Пилотный запуск производства машин на заводе компании в Хайфоне состоится весной следующего года. На полную мощность производитель намерен выйти к сентябрю 2019 года.

Над дизайном автомобилей VinFast работало итальянское ателье Pininfarina. По словам производителя, в машинах сочетается «вьетнамский дух, итальянский дизайн и немецкие технологии», а сами они являются символом «мощного, прогрессивного духа нового, энергичного и развивающегося Вьетнама».





Помимо Pininfarina, к постройке автомобилей VinFast привлекли и другие известные компании: Bosch, Magna и Siemens. Они помогли доработать «тележки» BMW, в частности улучшить пассивную безопасность, а также модифицировать ряд узлов и агрегатов.

Например, разработать новые двухлитровые турбомоторы на базе блока BMW N20. Так как VinFast не смогла купить лицензию на технологию бесступенчатого изменения фаз работы и подъема клапанов Valvetronic, то двигатели, мощность которых составит от 177 до 230 сил, будут немного проще исходника.







