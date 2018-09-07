Представлен самый мощный BMW X2 с двигателем M Performance

Компания BMW представила новую топовую версию кросс-купе X2. Ею стала модификация M35i с двухлитровым турбомотором M Performance - самым мощным вариантом четырехцилиндрового агрегата - и восьмидиапазонным «автоматом», получившим особые настройки и функцию лонч-контроля.

Двигатель TwinPower Turbo, первый в истории мотор M Performance, выдает 306 лошадиных сил и 450 Нм момента. Он сочетается с автоматической коробкой передач Steptronic и полным приводом xDrive. Разгон с места до «сотни» у BMW X2 M35i занимает 4,9 секунды.

В оснащение кросс-купе входит перенастроенная подвеска M Sport с занижением и более жесткими пружинами, самоблокирующийся дифференциал M Sport, устанавливаемый на передней оси, усиленные тормозные механизмы, рулевое управление с измененным алгоритмом работы. В качестве опции для X2 M35i предлагается адаптивная подвеска с двумя режимами работы.

Помимо этого, топовый X2 получил головную оптику и противотуманные фары с технологией Full HD, задний M-спойлер, спортивную выхлопную систему с двумя 100-миллиметровыми патрубками, 19- или 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В салоне кроссовера установлен руль M Sport с кожаной отделкой и подрулевыми лепестками, а также спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой (опция). Их можно выполнить из комбинации ткани и алькантары или перфорированной кожи. Также в списке опций присутствует проекционный дисплей, беспроводной Apple CarPlay, ассистент движения в пробках и помощник при парковке.

Начало производства BMW X2 M35i запланировано на ноябрь текущего года. Старт продаж на европейском рынке - март 2019-го.







