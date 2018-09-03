Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек

13:43 03.09.2018 |

Транспорт

Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
 

На автосалоне в китайском Ченгду компания Rolls-Royce продемонстрировала концепцию изолированного пассажирского отсека, доступного для покупателей длиннобазной версии седана Phantom. Особенностью пространства, названного Privacy Suite, стала перегородка из «умного» стекла, а также лоток для обмена документами и мелкими предметами с пассажиром переднего ряда или водителем.

Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек

 

«Умное» или электрохроматическое стекло способно менять степень прозрачности, визуально разделяя место водителя и задний пассажирский отсек. Благодаря использованию современных звукопоглощающих материалов Privacy Suite полностью изолирован от проникновения посторонних шумов. Для общения с водителем пассажир «Фантома» может использовать встроенную систему связи.

Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек

 

В центре разделительной перегородки Privacy Suite находится лоток, внутреннее пространство которого подсвечивается при открытии. Отсек можно оснастить развлекательной системой с двумя 12-дюймовыми дисплеями, которая интегрируется в бортовую систему автомобиля и оснащается отдельным HDMI-портом. Кроме этого, с помощью системы можно настраивать «звездный» потолок и часы.

Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек

 

Новый Rolls-Royce Phantom дебютировал летом прошлого года. Автомобиль получил адаптивную пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и 6,75-литровый 12-цилиндровый твин-турбо мотор, выдающий 571 силу и 900 Нм крутящего момента.

Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек

 

Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек

 

Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
По материалам: Motor.ru
 

ПО РУБРИКАМ

16:30 Депозитные ставки для физлиц 03.09.18

15:32 Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене 3 сентября, валюты развивающихся стран преимущественно в минусе

13:05 Биржи АТР закрылись 3 сентября снижением на торговых опасениях

12:48 Страховщики увеличили сбор премий по "Зеленой карте" на 24,9% до 764,4 млн гривен в январе-июле

12:39 НБУ понизил справочное значение официального курса гривны на 11,00 коп. до 28,3583 UAH/USD

11:52 НБУ в сентябре может повысить учетную ставку минимум до 18% - банкиры

11:08 Курс валют по карточным операциям на 03.09.18

10:55 На межбанке 30 августа объем торгов долларом уменьшился на $3,5 млн до $283,4 млн

10:55 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.09.18

10:52 Остатки средств на корсчетах банков 03.09.18

09:57 Цена золота стабильна 3 сентября в отсутствие значимых факторов для рынка

09:46 Bitfinex обвинили в манипуляциях за остановку торговли на 60 минут

09:32 В июле прибыль банков составила 1,5 млрд гривен

07:42 Биржи США закрылись 31 сентября преимущественно повышением на фоне торговых переговоров США

31.08 Сегодняшний разворот на межбанке в сторону преобладания предложения валюты обусловлен завершением финансового месяца

• дальше…

16:46 Август закрепил положительную динамику на украинском рынке новых легковых автомобилей

15:10 Ryanair открыл первый рейс «Киев - Берлин»

14:44 Нефть перешла к росту 3 сентября на фоне снижения поставок из Ирана, Brent снова выше $78 за баррель

13:23 Региональные сети 3 сентября подняли цены на топливо на 10-50 коп./л

13:17 В период с 31 августа по 3 сентября крупные автозаправочные сети повысили цены на автогаз

13:00 Таможенная стоимость импортированных в Украину товаров выросла на 16%, а объем по весу — лишь на 4%

12:11 В Украине в результате детенизации увеличилось число плательщиков ЕСВ, – Рева

11:52 НБУ в сентябре может повысить учетную ставку минимум до 18% - банкиры

11:51 Рашкован: Пока что Украина для МВФ - это история упущенных возможностей

11:23 Остаток средств на едином казначейском счете в августе вырос в 13,6 раза до 27,1 млрд гривен

• дальше…

16:42 Лидер КНР объявил о выделении 60 млрд долларов финансовой помощи странам Африки

13:31 Goldman: доля юаня в мировых резервах вырастет за счет сокращения доли доллара и иены

08:55 Трамп не видит политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА

08:44 Торговые переговоры США-Канада не дали результатов, продолжатся на текущей неделе неделе

08:14 Мэй исключила проведение второго референдума по Брекзиту

07:51 Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу Италии

31.08 Арбитраж ООН принял решение о двух этапах рассмотрения жалобы Украины против РФ

31.08 Саудовская Аравия намерена отделить Катар от материка каналом

31.08 Черногория, Албания, Норвегия присоединились к санкциям против России

31.08 Турция повысила налог на депозиты в иностранной валюте

31.08 Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время

31.08 Аргентина повысила ключевую ставку до рекордного уровня

31.08 Настоящая партия «Единая Россия». Когда в Кремле начнется ломка

31.08 Президент США Трамп пригрозил выйти из ВТО

30.08 США призывают Россию прекратить препятствование международным перевозкам в Керченском проливе и Азовском море

• дальше…

31.08 Томос наш. Почему глава РПЦ уехал от патриарха Варфоломея без обеда

31.08 ГСН «Планировка и застройка территорий» вступают в силу 1 сентября, несмотря на решение суда, - замминистра регионального развития Парцхаладзе

31.08 Заработал механизм легализации построенных без разрешения частных и дачных домов, - замминистра регионального развития Парцхаладзе

31.08 Почему замерли продажи жилья на вторичном рынке

30.08 Суд на закрытом заседании приостановил введение в действие ГСН «Планировка и застройка территорий» с 1 сентября, - Зубко

30.08 Кабмин предусмотрел выезд ребенка за границу в составе организованной группы при наличии нотариального согласия одного из родителей

30.08 Интернет-супермаркет Rozetka арендовал 1,5 тыс. кв. м Главпочтамта в Киеве

30.08 АМКУ увидел сговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста

29.08 В полиции работают над возвращением автофиксации правонарушений, а закон о парковках могут отсрочить

29.08 В Украине с сегодняшнего дня на долги по алиментам будет насчитываться пеня

29.08 Минрегион планирует изменить требования к размеру окон

29.08 За год аренда квартир в Киеве подорожала на 20%

28.08 В Украине изменился порядок вывоза детей за границу

28.08 За год цена земли под застройку в пригороде Киева выросла на 15-20%

27.08 Туристический поток в Киев увеличился на 25%

• дальше…

12:44 Президент зарегистрировал в Раде проект конституционных изменений о евроатлантической интеграции Украины – И.Луценко

09:29 ИСПРАВЛЕНО Вселенский патриархат признал себя правомочным предоставлять автокефалию без согласования с другими церквями, - Порошенко

07:55 США готовы обсуждать помощь Украине в укреплении военного флота и ПВО - Волкер

31.08 Захарченко лишний. Для кого очистили кресло главы ДНР

31.08 Комитет Европарламента рассмотрел отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации

31.08 Арбитраж ООН принял решение о двух этапах рассмотрения жалобы Украины против РФ

31.08 Президентская рокировка. Почему Порошенко вместо Шимкива взял человека Данилюка

31.08 Томос наш. Почему глава РПЦ уехал от патриарха Варфоломея без обеда

30.08 США призывают Россию прекратить препятствование международным перевозкам в Керченском проливе и Азовском море

30.08 Украина договаривается с НАТО о трастовом фонде по обезвреживанию взрывчатки

30.08 Украинский МИД подготовил пакет документов для денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ - Климкин

30.08 Осенние старты. Порошенко решил оставить Тимошенко без «нового курса»

30.08 Вся беглая рать. Зачем Медведчук включил Портнова в избирательную гонку

30.08 Джокер для спонсоров: Зачем Гриценко мочит Тимошенко

29.08 Нацсовет по телевидению вынес предупреждение телеканалу NewsOne за популяризацию страны-агрессора

• дальше…

15:28 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

13:43 Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек

00:55 «Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

31.08 Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов

31.08 BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально

30.08 Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу

30.08 Смартфон Sony Xperia XZ3 получил дисплей OLED QHD+ HDR размером 6 дюймов

30.08 Защищённые смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 используют платформу Wear OS

30.08 Воры украли со склада в Роттердаме 112 тонн кобальта стоимостью $10 млн

30.08 HTC представила смартфон U12 Life с нестандартной задней крышкой

30.08 Acer показала трон для геймера

30.08 Представлен прототип новой Lada 4x4

29.08 Acer представила геймерский ноутбук-трансформер с 4K-экраном

29.08 Xiaomi представила портативную соковыжималку с функцией беспроводной зарядки

• дальше…

15:28 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

03.08 Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно