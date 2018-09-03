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Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
13:43 03.09.2018 |
На автосалоне в китайском Ченгду компания Rolls-Royce продемонстрировала концепцию изолированного пассажирского отсека, доступного для покупателей длиннобазной версии седана Phantom. Особенностью пространства, названного Privacy Suite, стала перегородка из «умного» стекла, а также лоток для обмена документами и мелкими предметами с пассажиром переднего ряда или водителем.
«Умное» или электрохроматическое стекло способно менять степень прозрачности, визуально разделяя место водителя и задний пассажирский отсек. Благодаря использованию современных звукопоглощающих материалов Privacy Suite полностью изолирован от проникновения посторонних шумов. Для общения с водителем пассажир «Фантома» может использовать встроенную систему связи.
В центре разделительной перегородки Privacy Suite находится лоток, внутреннее пространство которого подсвечивается при открытии. Отсек можно оснастить развлекательной системой с двумя 12-дюймовыми дисплеями, которая интегрируется в бортовую систему автомобиля и оснащается отдельным HDMI-портом. Кроме этого, с помощью системы можно настраивать «звездный» потолок и часы.
Новый Rolls-Royce Phantom дебютировал летом прошлого года. Автомобиль получил адаптивную пневматическую подвеску, полноуправляемое шасси и 6,75-литровый 12-цилиндровый твин-турбо мотор, выдающий 571 силу и 900 Нм крутящего момента.
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