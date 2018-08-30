Финансовые новости
- |
- 30.08.18
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Представлен прототип новой Lada 4x4
11:45 30.08.2018 |
«АвтоВАЗ» представил на Московском автосалоне прототип внедорожника Lada 4x4 нового поколения. Автомобиль получил 21-дюймовые колеса, панорамную крышу, а также два больших «парящих» цифровых экрана для водителя и пассажира.
Дизайн концепт-кара выполнен в фирменно «Х-стиле», впервые представленном на «Весте». Автомобиль получил черную глянцевую решетку радиатора, светодиодные фары головного света и интегрированные в капот поворотники - современное «переосмысление» тех же элементов классической модели.
Визуально внедорожник выглядит трехдверным, однако сзади есть небольшие двери с «закамуфлированными» ручками, которые открываются против хода движения. Прототип при этом лишен центральной стойки, что обеспечивает пассажирам больше свободного пространства для прохода на второй ряд кресел.
На правой стороне кузова, в противовес лючку бензобака, расположена розетка на 220 вольт. Она предназначена для зарядки любых электрических приборов при работающем автомобиле, закрытых и заблокированных центральным замком дверях.
Как говорят в компании, прототип 4х4 Vision построен на платформе длиной 4,2 метра. Величину дорожного просвета, а также углов въезда и съезда представители марки не уточняют, называя их «выдающимися».
Как сообщалось ранее, следующая Lada 4x4 может быть построена на платформе альянса Renault-Nissan, которая является развитием «логановской» архитектуры B0.
По предварительным данным, серийный автомобиль оснастят 122-сильным двигателем 1.8 и новой коробкой передач.
Ожидается, что новинка не появится раньше 2019 года. Машина будет выпускаться параллельно с моделью текущего поколения, которая может задержаться на конвейере вплоть до 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Джокер для спонсоров: Зачем Гриценко мочит Тимошенко
|Размер имеет значение: как Минфин планирует управлять госдолгом
|Продолжающееся давление на гривну обусловлено психологическим фактором ожидания участниками рынка дальнейшей девальвации
|NewsOne перешел под управление Портнова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Acer показала трон для геймера
|Представлен прототип новой Lada 4x4
|Acer представила геймерский ноутбук-трансформер с 4K-экраном
|Ученые: загрязнение воздуха плохо сказывается на мыслительных способностях
|Xiaomi представила портативную соковыжималку с функцией беспроводной зарядки
|Компания BMW представила родстер Z4 нового, третьего поколения
Это интересно
|Представлен смартфон Oppo Realme 2
|Xiaomi представила умную газовую колонку за $130
|Исследование: блокчейн использует только четверть мировых компаний
|Uber предложит жителям крупнейших городов мира электросамокаты
|Toyota и Uber будут сотрудничать в разработке беспилотных автомобилей
|Браслет Nopixgo отпугивает комаров путем обмана
|Предприниматель из Южной Кореи продал биткоины за нарисованные в фотошопе 2 млн евро