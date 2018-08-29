Компания BMW представила родстер Z4 нового, третьего поколения

Публичный дебют новинки в версии M40i First Edition состоялся на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Двухдверка получила абсолютно новый дизайн, основанный на стилистике прототипа Concept Z4 Roadster, более низкий центр тяжести и сбалансированное распределение массы между осями.





Дебютировавший в Пеббл-Бич BMW Z4 M40i First Edition представлен в ярко-оранжевом цвете Frozen Orange Metallic. Спорткар получил расширенный список оснащения, в состав которого вошла мягкая крыша с электроприводом, глянцевые элементы декора линейки Shadow Line, 19-дюймовые двухцветные колесные диски и впервые доступный для родстера BMW проекционный дисплей.

Под капотом BMW Z4 M40i установлен трехлитровый рядный двигатель, мощность которого в спецификации для американского рынка составляет 387 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (96 километров в час) родстер способен разгоняться за 4,4 секунды.

В списке оснащения машины в исполнении First Edition также значится доработанная подразделением BMW M подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, тормоза и дифференциал с электронным управлением M Sport.

Помимо этого, для BMW Z4 M40i First Edition доступна отделка салона черной кожей Vernasca, кресла с электрорегулировками, аудиосистема с объемным звучанием Harman Kardon, адаптивная светодиодная оптика и комплекс BMW Live Cockpit Professional с двумя дисплеями высокого разрешения.

Более подробная информация о комплектациях и технической начинке нового BMW Z4 будет анонсирована в следующем месяце.







