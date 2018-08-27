Bugatti представил «экстремальную» альтернативу Chiron

На специальном мероприятии в рамках The Quail - A Motorsports Gathering компания Bugatti представила новую «драйверскую» модель - Divo. Гиперкар, построенный на базе Chiron, получил уникальный дизайн с узкой вертикальной светодиодной оптикой, развитое аэродинамические «оперение», а также модифицированное шасси и перенастроенную подвеску. Divo, способный генерировать больше прижимной силы, проходит тестовый трек «Нардо» на восемь секунд быстрее обычного «Широна».





Стилистика гиперкара Bugatti Divo соответствует дизайн-концепции «форма следует за производительностью», где каждый элемент выполняет определенную функцию, помогая увеличить скорость прохождения поворотов и величину поперечного ускорения. Главной целью инженеров было обеспечение оптимальной аэродинамической и термодинамической эффективности.

Свое название Divo получил в честь французского гонщика Альберта Диво. В 1928 году он присоединился к заводской команде Bugatti и дважды выиграл гонку Targa Florio за рулем Type 35 B. В 1930 году Диво занял третье место в «Спа».

Несмотря на измененную внешность, Divo сохранил общие с «Широном» элементы. Это подковообразная решетка радиатора и характерная С-образная деталь на боковинах кузова, которая также дублируется в салоне.





Среди особенностей Divo: узкая, облегченная оптика шириной 35 миллиметров, для которой разработали специальную анимацию, обтекатели NACA на крыше, трехмерные задние фонари, состоящие из 44 «плавников» разного размера, задний спойлер шириной 1,83 метра, что на 23 процента больше, чем у Chiron, измененный задний диффузор с четырьмя выхлопными патрубками.

Благодаря новым аэродинамическим элементам Bugatti Divo генерирует до 456 килограммов прижимной силы - на 90 килограммов больше, чем Chiron. Величина боковой перегрузки при прохождении поворотов может достигать 1,6 g (для Chiron этот показатель составляет 1,5 g). Максимальная скорость гиперкара ограничена на отметке 380 километров в час.

Bugatti Divo на 35 килограммов легче базового «Широна». Снижение массы достигнуто за счет установки облегченных колесных дисков, крышки интеркулера из углепластика, фиксации заслонок переднего диффузера, использования меньшего количества изоляционных материалов и установки более легкой аудиосистемы. Помимо этого, гиперкар лишился отсеков для хранения мелких вещей в центральной консоли и дверях.

Силовая установка Divo идентична той, что устанавливается на Bugatti Chiron: это восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Динамические характеристики Divo не сообщаются, но Bugatti Chiron с таким агрегатом способен разгоняться до «сотни» за 2,4 секунды.

Тираж Bugatti Divo составит 40 экземпляров. Все автомобили уже проданы. Минимальная цена гиперкара - пять миллионов евро.