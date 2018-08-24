Финансовые новости
- |
- 24.08.18
- |
- 01:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
BMW выпустит «девятую серию» для конкуренции с «Майбахом»
23:35 23.08.2018 |
Компания BMW рассматривает возможность выпуска флагманского купе 9 серии, которое будет конкурировать с роскошным Mercedes-Maybach S600. На появление такой модели в линейке немецкого производителя в интервью изданию Autocar намекнул вице-президент по дизайну BMW Group Эдриан Ван Хойдонк.
«Мы не собираемся останавливаться на ''восьмерке'', - говорит Ван Хойдонк. - Наша работа заключается в том, чтобы создавать больше моделей, чем компания может сейчас построить. У нашей команды большие планы, мы смотрим на то, каким будет линейка BMW вплоть до 2030 года».
В основе купе BMW 9-Series будет лежать платформа аналогичная той, что используется на новой «восьмерке». Гамма силовых агрегатов, вероятно, также будет схожей: трехлитровый дизель мощностью 320 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента, а также 530-сильный твин-турбо V8 объемом 4,4 литра.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Короткая предпраздничная неделя завершилась 2-копеечным подорожанием доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины во II кв.-2018 вырос на 5,8% - Госстат
|Природные аномалии не страшат украинских страховщиков
|Троянский голубь мира. Зачем возвращается Медведчук
|Бизнесу не хватает гривны, и он постепенно распродает долларовый запас
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|BMW выпустит «девятую серию» для конкуренции с «Майбахом»
|500 крупнейших компаний потратили на исследования и разработки более 500 млрд долларов за год
|Xiaomi представила умную стиральную машину за $205
|Кабмин запретил перерегистрацию и снятие с учета авто для лиц из Единого реестра должников
|Facebook удалил около 400 приложений
|«Сузуки» стала самой прибыльной автомобильной маркой в мире
Это интересно
|Первый в мире использующий сжиженный газ круизный лайнер спущен на воду
|Приёмы хакеров для кражи криптовалют и как от них защититься
|Samsung не планирует выход на автомобильный рынок
|Stratolaunch анонсировала новые ракеты. Их будут запускать с самолета
|На Google подали в суд за отслеживание местоположения пользователей смартфонов независимо от настроек конфиденциальности
|Как развить способность к адаптации с помощью упражнений
|Huawei выпустит телевизоры разрешением 8К с модемами 5G