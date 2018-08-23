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«Сузуки» стала самой прибыльной автомобильной маркой в мире
23:28 22.08.2018 |
Во втором квартале текущего года «Сузуки» стала самой прибыльной автомобильной маркой в мире. Она сумела обойти лидера первых трех месяцев 2018-го - BMW.
Как сообщает издание Manager Magazin со ссылкой на отчет компании Ernst & Young, маржинальность японской марки составляет 11,8 процента. То есть с каждых ста евро, заработанных с автомобильных продаж, «Сузуки» получает 11,8 евро операционной прибыли. На втором месте находится компания BMW. Ее показатель - 11,4 процента. Концерн Daimler, который в начале года занимал третью позицию, ко второму кварталу смог стать только шестым (6,5 процента).
При этом в случае, если взять суммарные показатели двух кварталов, то баварская марка окажется на первой строчке по прибыльности.
Самым дорогим автомобильным брендом, согласно рейтингу Forbes, является Toyota. Его стоимость составляет 44,7 миллиарда долларов. «Мерседес» и BMW занимают вторую и третью строчку соответственно: 34,4 и 31,4 миллиарда долларов соответственно.
Лидером по общим продажам автомобилей в мире является Volkswagen, а самая большая суммарная прибыль досталась Toyota.
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