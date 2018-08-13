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В Великобритании построят первый в мире «автомобильный курорт»
17:13 13.08.2018 |
На территории бизнес-центра Bicester Heritage, Великобритания, планируется открыть первый в мире автомобильный курорт. Комплекс будет состоять из отеля на 344 номера с рестораном, баром, тренажерными залом и бассейном, а также выставочного центра и собственного гоночного трека.
Bicester Heritage расположен на месте бывшей базы Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Сейчас на территории центра работают 35 компаний, специализирующихся на реставрации и ремонте винтажных, а также классических автомобилей. Владельцами полностью восстановлен аэродром, техническое здание, ангары и улицы комплекса.
Разработкой дизайна отеля займется архитектурное бюро Dexter Moren Associate. Перед ним поставлена задача в современном здании подчеркнуть богатую и уникальную историю комплекса. Вдохновением для общей стилистики отеля при этом должна стать авиационная и автомобильная тематики.
Весной прошлого года появилась информация о том, что американское отделение Toyota строит поместье с собственным гоночным треком. На территории виллы также находится конюшня, японский сад, несколько водоемов и автомобильный музей.
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