В Великобритании построят первый в мире «автомобильный курорт»

На территории бизнес-центра Bicester Heritage, Великобритания, планируется открыть первый в мире автомобильный курорт. Комплекс будет состоять из отеля на 344 номера с рестораном, баром, тренажерными залом и бассейном, а также выставочного центра и собственного гоночного трека.

Bicester Heritage расположен на месте бывшей базы Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Сейчас на территории центра работают 35 компаний, специализирующихся на реставрации и ремонте винтажных, а также классических автомобилей. Владельцами полностью восстановлен аэродром, техническое здание, ангары и улицы комплекса.





Разработкой дизайна отеля займется архитектурное бюро Dexter Moren Associate. Перед ним поставлена задача в современном здании подчеркнуть богатую и уникальную историю комплекса. Вдохновением для общей стилистики отеля при этом должна стать авиационная и автомобильная тематики.

Весной прошлого года появилась информация о том, что американское отделение Toyota строит поместье с собственным гоночным треком. На территории виллы также находится конюшня, японский сад, несколько водоемов и автомобильный музей.