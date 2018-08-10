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К 2030 году в мире установят 40 млн зарядных станций для электромобилей
15:47 10.08.2018 |
Рост продаж электрического транспорта спровоцирует расширение сетей зарядных станций. По прогнозам GTM Research, к 2030 году по всему миру установят 40 миллионов электрозаправок.
Однако, пишет сайт GTM, развитие инфраструктуры электрозарядных станций будет варьироваться в зависимости от географии.
В Северной Америке к 2030 можно ожидать появление 12 млн домашних точек зарядки и 1,2 млн общественных.
Лидером будет Калифорния, которая четко придерживается курса на декарбонизацию и электрификацию. Пример с этого штата берет Западное побережье США и Канада. А восточные штаты пока отстают, отмечают аналитики. В Канаде основной рост происходит в наиболее густонаселенных прибрежных районах.
В Европейском Союзе прогнозируются те же тенденции роста, как и в Северной Америке: 9 млн домашних и 1,6 млн общественных точек зарядки к 2030 году.
Однако рынок европейских страны заметно отличается от североамериканского. В частности, здесь за строительство инфраструктуры в большей степени отвечают власти, а также энергетические компании, заинтересованные в рынке.
Хорошим примером сотрудничества правительства и энергетического сектора может быть Великобритания. А среди отстающих названы страны южной Европы.
Недавно Лондон возглавил рейтиинг городов с наилучшей инфраструктурой для электромобилей. Сейчас там установлено 2600 зарядных станций.
Несмотря на государственную политику инфраструктура электрозаправок в Китае находится еще на низком уровне, пишут исследователи. Также большой интерес к строительству станций зарядки электромобилей проявляет Япония. Первые шаги в этом направлении делает Южная Корея.
Что касается остальных стран, то эксперты особо выделили потенциал Бразилии, Чили и Мексики. Отдельно можно отметить и Австралию, инфраструктура электротранспорта в которой переживает активный рост. Однако, проблемы здесь примерно те же, что и в Канаде: если в крупных городах сеть станций развивается быстро, то сельские регионы пока остаются вне зоны покрытия.
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