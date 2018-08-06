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Hyundai сделает дизайн своих машин лучше, чем у Alfa Romeo
15:07 06.08.2018 |
Компания Hyundai хочет сделать дизайн своих будущих моделей более экспрессивным и эмоциональным, чем у Alfa Romeo. Каждый автомобиль линейки станет уникальным, сохранив при этом фирменные черты, а марка избавится от унифицированной стилистики. Об этом в интервью изданию Automotive News рассказал вице-президент по дизайну Hyundai Motor Сан Юп Ли.
«Автомобиль - продукт эмоциональный, - говорит Ли - И мы хотим усилить эту составляющую. Maserati и Alfa Romeo - очень сексуальные машины, и даже немецкие бренды порой заимствуют итальянскую стилистику. Такой эмоциональной, чувственной красоты не найти у массовых марок. Поэтому наша миссия - стать лучше, чем Alfa Romeo».
В апреле шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке назвал текущий подход по использованию единой стилистики для всего модельного ряда «скучным». Топ-менеджер заявил, что сегодняшним машинам не хватает индивидуальности и он готов это исправить.
По словам Донкервольке, его команда работает над дизайном, который учитывает специфику сегмента. Первые модели Hyundai, демонстрирующие совершенно иной подход к стилистике, представят в конце этого или начале следующего года.
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