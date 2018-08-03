Финансовые новости
- |
- 03.08.18
- |
- 15:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
13:40 03.08.2018 |
Компания Michelin работает над технологией, которая позволит с помощью 3D-принтеров восстанавливать изношенные шины. На специальных станциях водители смогут воспроизвести на них любой рисунок протектора - от зимнего с множеством ламелей до полусликов. Об этом сообщает сайт CarAdvice.
По словам директора по научным разработкам Michelin Сирила Роже, до масштабного промышленного внедрения 3D-печати еще очень далеко, но его команда добилась в этой области значительных успехов. При этом основной проблемой в компании видят создание соответствующей инфраструктуры.
Помимо экологичности и высокой эффективности расходования энергии, такая технология позволит получить доступ к информации о состоянии шин через специальное приложение. Дальше данные «по облаку» будут поступать на принтер, который выберет необходимый рисунок протектора для конкретного времени года.
Разработка подобных технологий является частью стратегии Visionary Concept. В рамках программы Michelin также рассматривает возможность замены отдельных компонентов резиновой смеси, которые сейчас изготавливаются из нефтепродуктов, на измельченную древесину.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сможет ли Болгария стать новым газовым хабом Европы?
|Экстремально плачевный. Как новейший российский истребитель умер, не родившись
|Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья
|Нацбанк не смог удержать курс доллара на межбанке ниже психологического уровня в 27 гривень
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
|Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
|Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов
|Фантастический смартфон Turing HubblePhone получил четыре экрана, две SoC Snapdragon 855 и камеру с 15-кратным зумом
|Разработчики карманного ноутбука GPD Pocket 2 собрали в 10 раз больше требуемого
|Ferrari внедрила новый способ окраски суперкаров
Это интересно
|Число взломанных аккаунтов на биткоин-биржах в начале 2018 года выросло на 689%
|В Швеции украли две королевские короны XVII века
|Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро
|Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
|Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально
|Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm
|Google запретил майнинг на Android