К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей

Компания Honda сообщила о том, что к концу следующего десятилетия львиную долю продаж автомобилей марки будут составлять электрифицированные модели.

Honda ведёт активные исследования в области электрокаров. Так, недавно компания заключила многолетнее соглашение о сотрудничестве с General Motors (GM). Стороны займутся созданием аккумуляторов нового поколения для электрических автомобилей.

Как теперь заявили в Honda, к 2030 году две трети продаваемых в глобальном масштабе автомобилей марки будут электрифицированы. В подтверждение этих заявлений компания объявила о начале продаж в Японии гибридной модели Clarity PHEV.

В машине применена инновационная двухмоторная гибридная система Honda, основанная на Sport Hybrid i-MMD. Модель Clarity PHEV может работать в трёх режимах: EV (электрокар), Hybrid Drive (гибрид) и Engine Drive (топливный двигатель). Только на электрической тяге автомобиль способен преодолеть расстояние до 114,6 км.

В дополнение к классическому гнезду для подзарядки Clarity PHEV в стандартной комплектации оснащён портом для быстрой зарядки и выходом для подключения других устройств, с помощью которого автомобиль может служить источником питания.





В зависимости от уровня заряда батареи и дорожной ситуации водитель может переключаться между доступными режимами движения, чтобы улучшить эффективность поездки.



