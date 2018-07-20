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Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло
11:08 20.07.2018 |
Электромобили еще слишком далеки от мейнстрима, и поэтому бренд Lexus не отстает от других, а лучше подходит к разработке альтернативных силовых агрегатов. Об этом заявил глава бренда Йошихиро Сава.
Lexus пока не выпустил полностью электрический автомобиль, несмотря на то, что практически все бренды премиум-класса либо уже имеют, либо готовят к выпуску новые модели электромобилей.
По словам CEO Lexus, для чистых электромобилей в настоящее время требуется длительное время зарядки, а их батареи оказывают не самое позитивное воздействие на окружающую среду при изготовлении и значительно ухудшают ее по мере увеличения их количества.
В компании считают, что вопрос замены батарей гораздо сложнее и важнее, чем нынешний бум электромобильного производства.
При этом автопроизводитель говорит, что планирует запустить свой первый полностью электрический автомобиль в 2020 году - примерно в то же время Toyota планирует собственный запуск электромобилей.
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