Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло

Электромобили еще слишком далеки от мейнстрима, и поэтому бренд Lexus не отстает от других, а лучше подходит к разработке альтернативных силовых агрегатов. Об этом заявил глава бренда Йошихиро Сава.

Lexus пока не выпустил полностью электрический автомобиль, несмотря на то, что практически все бренды премиум-класса либо уже имеют, либо готовят к выпуску новые модели электромобилей.

По словам CEO Lexus, для чистых электромобилей в настоящее время требуется длительное время зарядки, а их батареи оказывают не самое позитивное воздействие на окружающую среду при изготовлении и значительно ухудшают ее по мере увеличения их количества.

В компании считают, что вопрос замены батарей гораздо сложнее и важнее, чем нынешний бум электромобильного производства.

При этом автопроизводитель говорит, что планирует запустить свой первый полностью электрический автомобиль в 2020 году - примерно в то же время Toyota планирует собственный запуск электромобилей.