Rolls-Royce представил проект летающего такси

На Международном аэрокосмическом салоне в Фарнборо компания Rolls-Royce Group представила концепт летающего такси под названием EVTOL. Мультикоптер может перевозить до пяти пассажиров, а также способен вертикально взлетать и садиться.

EVTOL оснащен шестью роторами, поворачивающимися на 90 градусов крыльями и 500-киловаттной электрической силовой установкой, которая питается от газотурбинного двигателя. Таким образом в компании рассчитывают использовать для заправки уже существующую инфраструктуру аэропортов.

Максимальная скорость EVTOL составляет 400 километров в час. Запас хода - 805 километров.

Свою разработку представители Rolls-Royce называют «жизнеспособной коммерческой моделью» и рассчитывают, что такие летательные аппараты могут появиться уже в середине следующего десятилетия. Пока же производитель ищет партнеров для постройки самого мультикоптера и проектирования электрических систем.

Еще один проект «летающей машины», но на этот раз одноместной - это BlackFly от калифорнийской фирмы Opener. Мультикоптер оснащен восемью пропеллерами и электрической установкой. На одной зарядке BlackFly может пролетать до 65 километров.