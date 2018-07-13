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Самую дешевую машину в мире не захотели покупать. Ее выпуск прекращен
12:19 13.07.2018 |
Индийская компания Tata Motors прекратила производство компакт-кара Nano, ранее считавшегося самым дешевым автомобилем в мире. Как сообщает Bloomberg, в прошлом месяце с конвейера сошла только одна машина, против 275 за аналогичный период 2017 года. На экспорт не ушло ни одного хэтчбека, в то время как в прошлом году их было 25.
Причиной неудачи Nano на рынке называется стремление производителя к удешевлению, а также склонность автомобилей к самовозгоранию: после начала продаж было выявлено несколько таких случаев, но компания списала это на «несанкционированные подключения дополнительного оборудования к штатной проводке».
Сам индийский рынок при этом растет: в июне продажи пассажирских машин выросли на 38 процентов, коммерческих транспортных средств - на 42 процента, а двухколесных - на 22 процента.
Tata Nano оснащался 624-кубовым двигателем мощностью 38 лошадиных силы и 51 Нм крутящего момента. Коробка - четырехступенчатая «механика». Модернизированный вариант микролитражки - GenX - получил роботизированную коробку передач со спортивным режимом работы.
Ради снижения цены изначально у машины не было багажной двери, отсутствовали резиновые уплотнители, усилитель руля, подушки безопасности, усилитель тормозов и кондиционер в базовой комплектации. Позднее Tata добавила модели дверь багажника и даже премиальную версию с аудиосистемой, четырьмя динамиками и Bluetooth.
Цена Tata Nano составляет 236 447 индийских рупий ($3500).
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