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Land Rover доработал обновленный Range Rover Sport
15:47 12.07.2018 |
Компания Land Rover доработала обновленный вседорожник Range Rover Sport. Модель получила расширенное оснащение и новые электронные помощники.
Вседорожник 2019 модельного года получил адаптивный круиз-контроль, способный самостоятельно остановить автомобиль при въезде в пробку и продолжить движение в течение трех секунд после остановки. Также «Рэйндж Ровер» сможет автоматически оставаться в своей полосе - электроника ориентируется по дорожной разметке или по автомобилю впереди, аккуратно подруливая.
Еще одной системой стала возможность экстренного торможения на высоких скоростях. При обнаружении опасности электроника самостоятельно задействует тормоза, чтобы снизить риск столкновения. Такая система будет доступна при заказе адаптивного криуз-контроля.
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