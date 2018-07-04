Американская компания Aura анонсировала «первые в США пятизвездочные полеты на самолете»

По ее словам, это попытка заполнить нишу между массовыми коммерческими рейсами и путешествиями на частных самолетах.





Переоборудованный самолет Bombardier CRJ700 вместо 75 пассажиров сможет перевозить только 29, но с большим комфортом. В салоне первого класса пассажиров ждут просторные кресла, гастрономические изыски, высокоскоростное подключение Wi-Fi, персональные планшеты iPad и гарнитуры виртуальной реальности SkyLights.

Еще просторней в салоне Wave, рассчитанном всего на восемь путешественников. Установленные здесь кресла трансформируются в спальные места, а иллюминаторы совмещены с прозрачными экранами OLED. На эти экраны может выводиться картина неба или информация о полете.

Панели OLED также встроены в потолок в обоих салонах. Огромный экран позволяет создавать иллюзию открытого пространства.

На первом этапе Aura планирует связать постоянными рейсами шесть крупных городов США. Полеты должны начаться в 2019 году, но цены на билеты уже известны. Они зависят от маршрута. В салоне первого класса цены начинаются с 560 долларов, в салоне Wave - с 1200 долларов. Самый дорогой билет - за 2360 долларов - соответствует полету в салоне Wave из Чикаго в Лос-Анджелес или обратно.