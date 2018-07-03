Финансовые новости
- |
- 03.07.18
- |
- 17:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе
12:01 03.07.2018 |
Компания McLaren представила экстремальный суперкар 600LT - облегченный и «заряженный» вариант модели 570S, которая входит в «базовую» и наиболее доступную линейку Sport Series. Новинка стала четвертой машиной британской марки с индексом «LT». Он расшифровывается как Long Tail - так из-за длинных кузовов назывались гоночные машины класса GT в середине 1990-х.
По сравнению с обычным купе McLaren 570S экстремальный вариант стал на 74 миллиметра длиннее - около 23 процентов деталей конструкции суперкара теперь другие. Автомобиль получил карбоновый диффузор и новую «короткую» выпускную систему в стиле гиперкара Senna с выведенными наверх выхлопными трубами.
В качестве опции можно заказать карбоновую крышу и ряд других элементов из углепластика, включая «ковши», как у модели Senna. В этом случае масса автомобиля уменьшится на 96 килограммов - до 1247 килограммов.
Модель также получила доработанную подвеску, тормоза, рулевое управление и шины Pirelli P Zero Trofeo R.
Хардкорный суперкар оснащен 3,8-литровой твин-турбо «восьмеркой», мощность которой увеличили с 570 до 600 сил. Максимальная крутящий момент возрос с 600 до 620 Нм. Соотношение мощности к массе теперь достигает 481 лошадиной силы на тонну.
Динамические характеристики новинки не уточняются. Обычный 570S набирает «сотню» за 3,2 секунды, а 200 километров в час - за 9,5 секунды. Максимальная скорость - 328 километров в час.
Тираж McLaren 600LT будет ограничен. Модификацию планируется выпускать в течение 12 месяцев, начиная с октября этого года.
Стоимость машины составит 185,5 тысячи фунтов стерлингов - на 36,5 тысячи фунтов дороже купе 570S.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Избежать «войны всех против всех». Почему Холодницкий может обойтись выговором без увольнения
|Уехать, чтобы остаться. Почему трудовая миграция - благо для Украины
|Рада приняла закон для возобновления кредитования
|В 1-м квартале 2018 доходы населения увеличились на 23,6% до 657,9 млрд гривен, расходы - составили 679,9 млрд гривен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов
|Vivo представила систему распознавания лиц. Она в десять раз точнее решения Apple
|McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе
|Хакеры предпочли майнинг криптовалют вымогательскому ПО
|Как смартфон влияет на глаза?
|Напугавший многих искусственный интеллект Google Duplex в рамках тестирования вскоре начнёт звонить реальным компаниям
|Apple и Samsung вне суда урегулировали семилетний патентный спор
Это интересно
|Смарт-кольцо Samsung сможет заменить телефон
|Facebook закрыла проект интернет-дронов на солнечной энергии
|Xiaomi выводит на рынок измельчитель отходов для кухни
|Uber получил лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев с рядом условий
|725-сильный Aston Martin DBS Superleggera раскрыли до премьеры
|Аналитики: к 2022 году рынок видеоигр «примерно на 100% станет цифровым»
|Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40