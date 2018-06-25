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Внедорожник Chevrolet Blazer возродился в виде кроссовера
13:07 25.06.2018 |
Компания Chevrolet возродила модель Blazer (внедорожник с таким названием выпускался до 2011 года) и представила в Атланте одноименный кроссовер. Новинка, построенная на той же платформе, что и Cadillac XT5, получила агрессивный дизайн в стилистике купе Camaro последнего поколения и «двухэтажную» головню оптику. В модельном ряду американского производителя «Блейзер» расположится между Equinox и Traverse.
Особенностью нового Chevrolet Blazer стали «мускулистые» выштамповки на капоте, боковинах кузова, раздельное расположение дневных ходовых огней и основной блок-фары, как в Jeep Cherokee текущего поколения, а также парящая задняя стойка.
Для каждой версии кроссовера предложены уникальные элементы декора: решетки радиатора, хромированные или затемненные детали.
Гамма силовых установок модели состоит из атмосферных двигателей объемом 2,5 и 3,6 литра. Мощность «четверки» составляет 194 лошадиные силы и 255 Нм крутящего момента, V6 - 309 сил и 365 Нм момента. Оба агрегата работают в паре с девятиступенчатым «автоматом».
Привод - передний или полный с системой переключения режимов работы управляющей электроники Traction Select. У машин с приводом на все колеса эта система также позволяет при необходимости отключать заднюю ось. Для исполнений Premier и RS предусмотрена более продвинутая полноприводная трансмиссия «с двумя сцеплениями»: одно отвечает за передачу момента к задней оси, второе - за блокировку дифференциала.
В список оснащения нового Chevrolet Blazer входят светодиодные фары, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой LTE, Apple CarPlay и Andorid Auto, автоматический подогрев руля и передних сидений, подогрев задних сидений, электропривод двери багажника, а также адаптивный круиз контроль, беспроводная зарядка и шесть USB-портов.
В США старт продаж Chevrolet Blazer запланирован на начало 2019 года.
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