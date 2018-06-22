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Nissan «заморозила» разработку водородного автомобиля
23:29 21.06.2018 |
Компания Nissan заявила, что решила заморозить проект совместной разработки с компаниями Daimler и Ford автомобиля на топливных элементах.
Об этом сообщает Nhk World-Japan.
«Официальные представители компании Nissan заявили, что перспективы использования автомобилей на топливных элементах в ближайшее время представляются маловероятными», - говорится в сообщении.
Руководство компании Nissan заявило, что высокая цена самого автомобиля, а также медленные темпы установки водородных автозаправочных станций мешают внедрению в жизнь работающих на топливных элементах автомобилей. В связи с этим компанией было принято решение о замораживании проекта.
Как известно, автомобили на топливных элементах приводятся в движение благодаря энергии, вырабатываемой в процессе химической реакции с участием водорода и кислорода. Эти автомобили называют полностью экологически чистыми, поскольку они выбрасывают в атмосферу только воду.
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