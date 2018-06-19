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Умный электрический скейтборд Xiaomi с дальностью хода 12 км стоит $155
13:31 19.06.2018 |
На площадке коллективного финансирования Xiaomi появился умный скейтборд под названием Acton Smart Electric Skateboard. Желающие могут просто поддержать проект, перечислив на счет разработчиков 1 доллар, или же оформить предварительный заказ за 155 долларов.
Скейтборд изготовлен из авиационного алюминиевого сплава с использованием дерева канадского клена. Габариты составляют 70 х 20 х 13,5 см, масса скейтборда равна 5 кг. Доска выдержит любителей покататься массой до 100 кг.
В настройках через соответствующее приложение можно выставить различные настройки ускорения, максимальной скорости и торможения. Двигатель мощностью 500 Вт разгоняет скейтборд до скорости более 22 км/ч и позволяет подниматься вверх по дороге с 15-процентным уклоном.
10 элементов питания Samsung 18650 позволят вам проехать по ровной дороге до 12 км, не прилагая для этого никаких усилий. Полная зарядка осуществляется за 90 минут, реализована система рекуперации энергии. Присутствует дистанционное управление и настраиваемая светодиодная подсветка.
Xiaomi Acton Smart Electric Skateboard поступит в продажу 31 июля.
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