Китай намерен внедрить программу слежки за автомобилями

Китайские власти планируют запустить масштабную программу для отслеживания автомобилей с помощью специальных RFID-меток. Инициаторами проекта выступили Министерство общественной безопасности и Министерство управления трафиком Китая. По информации издания The Wall Street Journal, новая программа начнет действовать с 1 июля нынешнего года, и на первых порах участие в ней будет добровольным, однако уже с 2019 года она станет обязательной для всей автомобилей, которые будут продаваться в Китае.

Китайские чиновники объясняют данную меру необходимостью отслеживания и оптимизации дорожного трафика, однако, по мнению правозащитников, правительство готовит очередной способ слежки в дополнение к уже имеющимся методам контроля.

Датчики будут устанавливаться на лобовое стекло автомобилей, считывающие устройства - на обочинах дорог. В отличие от вариантов с GPS-модулями основанная на RFID-метках система не сможет определять местонахождение машины в текущий момент времени. В настоящие момент неясно, какую именно информацию будет собирать правительство, помимо цвета автомобиля и его номерного знака.

Новый проект - не первая система подобного рода. Правительство Мексики пытается реализовать похожую программу, а в ряде стран RFID-метки используются для оплаты горючего, парковки и пр.