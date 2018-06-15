Финансовые новости
- |
- 15.06.18
- |
- 19:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китай намерен внедрить программу слежки за автомобилями
14:01 15.06.2018 |
Китайские власти планируют запустить масштабную программу для отслеживания автомобилей с помощью специальных RFID-меток. Инициаторами проекта выступили Министерство общественной безопасности и Министерство управления трафиком Китая. По информации издания The Wall Street Journal, новая программа начнет действовать с 1 июля нынешнего года, и на первых порах участие в ней будет добровольным, однако уже с 2019 года она станет обязательной для всей автомобилей, которые будут продаваться в Китае.
Китайские чиновники объясняют данную меру необходимостью отслеживания и оптимизации дорожного трафика, однако, по мнению правозащитников, правительство готовит очередной способ слежки в дополнение к уже имеющимся методам контроля.
Датчики будут устанавливаться на лобовое стекло автомобилей, считывающие устройства - на обочинах дорог. В отличие от вариантов с GPS-модулями основанная на RFID-метках система не сможет определять местонахождение машины в текущий момент времени. В настоящие момент неясно, какую именно информацию будет собирать правительство, помимо цвета автомобиля и его номерного знака.
Новый проект - не первая система подобного рода. Правительство Мексики пытается реализовать похожую программу, а в ряде стран RFID-метки используются для оплаты горючего, парковки и пр.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Канцлер земного Рая. Получится ли из Тимошенко украинский Илон Маск
|НБУ запретил TYME с 20 июня обслуживать платежи из-за сотрудничества с российской платежной системой
|Совет НБУ утвердил первым замглавы Рожкову и замглавы Холода
|Раде предлагают сохранить самые высокие в Европе «зеленые» тарифы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хакерам удалось обойти новейшую защиту iPhone
|«Умная» куртка Ford сделает езду на велосипеде в городе более безопасной
|Китай намерен внедрить программу слежки за автомобилями
|Xiaomi Mi Rearview Mirror Recorder: «умное» автозеркало с видеорегистратором
|Мининфраструктуры: строительство 1 км наземной трубы Hyperloop будет стоить около 10 млн долл.
|Новый стедикам для смартфонов Xiaomi Mijia стоит меньше 100 долларов
Это интересно
|Volkswagen в Германии должен заплатить штраф в 1 миллиард евро
|App Store запретил приложения для прямого майнинга криптовалют
|Полиция Японии открыла первое уголовное дело о скрытом майнинге с помощью CoinHive
|AutoWeek опубликовал патентные изображения родстера BMW Z4 нового поколения
|Intel тестирует самый маленький чип со «спиновыми кубитами» для квантовых вычислений
|Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель
|В Украине начали по-новому оформлять ДТП