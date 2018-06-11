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Аэродинамический тягач Shell оказался в 2,5 раза экономичнее обычных грузовиков
12:02 11.06.2018 |
В США завершился пробег с участием экспериментального тягача Starship, построенного по заказу нефтяного гиганта Shell. Тягач проехал с грузом всю страну - от Калифорнии до Флориды, расходуя топливо в 2,5 раза меньше обычных грузовиков.
Тягач построила фирма AirFlow Truck Company. Ешл главная особенность - это аэродинамически выверенная форма. Выполненная из углепластика кабина и носовое оперение напоминают обводами нос скоростного поезда, а решетка радиатора закрыта подвижными заслонками, которые открываются лишь при повышении температуры двигателя. Под кабиной тягача выполнены аэродинамические каналы, через которые отводится воздух из-под днища.
Специально подготовлен и полуприцеп: его нижняя часть полностью скрыта обтекателями, а сзади смонтированы выдвижные щитки, которые сглаживают поток воздуха, сходящий с крыши и стенок полуприцепа. На крыше полуприцепа установлены солнечные батареи суммарной мощностью пять киловатт, питающие электросистему тягача.
Тягач оснащен шестицилиндровым дизелем Cummins X15 мощностью 400 сил, соединенным с 18-ступенчатой коробкой передач Eaton. При этом третья ось тягача приводится электромотором - он помогает дизелю в тяжелых условиях (например, на подъеме). А при торможениях он же запасает энергию в тяговой батарее. Задние оси тягача «обуты» в широкие одинарные колеса со сниженным сопротивлением качению вместо обычных сдвоенных колес.
Полная масса тягача с грузом составила 33 тонны (это на 28 процентов больше, чем в среднем у грузовиков этого класса). Удельный расход топлива в пути от тихоокеанского побережья до атлантического составил 75,8 тонно-километров на литре топлива против 30,6 у обычных тягачей.
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