Электромобиль Kia Niro EV: раскрыты все подробности

На локальном автосалоне в корейском Пусане состоялась полноценная премьера электрической версии кроссовера Kia Niro. До этого машину уже показывали на специализированной выставке в Чеджу, но сейчас корейцы раскрыли все технические подробности и показали интерьер электромобиля.

Кроссовер Kia Niro c гибридной силовой установкой появился еще два года назад, теперь же у него будет полностью электрическая версия.

Единственный электромотор мощностью 204 лошадиные силы приводит только передние колеса. Его максимальный крутящий момент составляет 395 Нм. Кроссовер способен разогнаться с места до 100 километров в час за 7,8 секунды.

Литий-полимерная батарея установлена под полом багажника. Ее емкость составляет 64 киловатт-час, что позволяет проехать на одной зарядке 380 километров. При использовании мощного 100-киловаттного зарядного устройства довести уровень заряда до 80 процентов можно всего на 54 минуты. Опционально доступна менее емкая, зато более дешевая батарея на 39,2 киловатт-час: с ней запас хода составляет 240 километров.

По размерам электромобиль примерно соответствует кроссоверу Volkswagen Tiguan второго поколения: колесная база 2700 миллиметров, общая длина - 3475 миллиметров. Но «кореец» ниже на одиннадцать сантиметров - его высота 1560 миллиметров. Кстати, емкость багажника выросла по сравнению с гибридными версиями, и составляет 451 литр по методике VDA (под полкой). У обычного Niro c гибридной силовой установкой в багажник входит 373 литра, а у подзаряжаемого гибрида емкость еще ниже (324 литра).

Электромобиль располагает широким наборов электронных ассистентов водителя: это система удержания в полосе (работает на скоростях до 130 километров в час), адаптивный круиз-контроль и система автоторможения.

Гибридный Kia Niro

Внешне электромобиль Niro EV отличают от гибридной модификации ходовые огни в форме характерной «галочки» и трапециевидная решетка внизу переднего бампера, а также глухая панель с лючком для подзарядки на месте радиаторной решетки.

Есть и отличия в салоне: это нежно-зеленый орнамент на обивке кресел и такие же рамки вокруг дефлекторов вентиляции. Но главное - вращающаяся шайба режимов движения на центральном тоннеле вместо традиционного рычага-селектора у гибрида.