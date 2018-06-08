Финансовые новости
- |
- 08.06.18
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Электромобиль Kia Niro EV: раскрыты все подробности
13:34 08.06.2018 |
На локальном автосалоне в корейском Пусане состоялась полноценная премьера электрической версии кроссовера Kia Niro. До этого машину уже показывали на специализированной выставке в Чеджу, но сейчас корейцы раскрыли все технические подробности и показали интерьер электромобиля.
Кроссовер Kia Niro c гибридной силовой установкой появился еще два года назад, теперь же у него будет полностью электрическая версия.
Единственный электромотор мощностью 204 лошадиные силы приводит только передние колеса. Его максимальный крутящий момент составляет 395 Нм. Кроссовер способен разогнаться с места до 100 километров в час за 7,8 секунды.
Литий-полимерная батарея установлена под полом багажника. Ее емкость составляет 64 киловатт-час, что позволяет проехать на одной зарядке 380 километров. При использовании мощного 100-киловаттного зарядного устройства довести уровень заряда до 80 процентов можно всего на 54 минуты. Опционально доступна менее емкая, зато более дешевая батарея на 39,2 киловатт-час: с ней запас хода составляет 240 километров.
По размерам электромобиль примерно соответствует кроссоверу Volkswagen Tiguan второго поколения: колесная база 2700 миллиметров, общая длина - 3475 миллиметров. Но «кореец» ниже на одиннадцать сантиметров - его высота 1560 миллиметров. Кстати, емкость багажника выросла по сравнению с гибридными версиями, и составляет 451 литр по методике VDA (под полкой). У обычного Niro c гибридной силовой установкой в багажник входит 373 литра, а у подзаряжаемого гибрида емкость еще ниже (324 литра).
Электромобиль располагает широким наборов электронных ассистентов водителя: это система удержания в полосе (работает на скоростях до 130 километров в час), адаптивный круиз-контроль и система автоторможения.
Внешне электромобиль Niro EV отличают от гибридной модификации ходовые огни в форме характерной «галочки» и трапециевидная решетка внизу переднего бампера, а также глухая панель с лючком для подзарядки на месте радиаторной решетки.
Есть и отличия в салоне: это нежно-зеленый орнамент на обивке кресел и такие же рамки вокруг дефлекторов вентиляции. Но главное - вращающаяся шайба режимов движения на центральном тоннеле вместо традиционного рычага-селектора у гибрида.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ может в июне продлить действие нормы об обязательной продаже валютной выручки в размере 50% - банкиры
ТОП-НОВОСТИ
|Генпрокуратура начала расследовать высказывания депутата Рады Мураева в адрес украинского режиссера Сенцова как госизмену
|«Регионал», БЮТовец, эсдэк и защитник украинских кур. Что мы знаем о задержанном Евгении Сигале
|Бои на Луганщине: Что задумали террористы «ЛНР» в районе Голубовского
|Хурма и физалис. Зачем аграрии Украины переходят на экзотику
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|SWORD — чехол для смартфона, обнаруживающий оружие на расстоянии до 40 м
|Электромобиль Kia Niro EV: раскрыты все подробности
|Как справиться с нехваткой мотивации на работе?
|Ошибка в Facebook привела к обнародованию личных публикаций 14 млн пользователей
|Mercedes-Benz запустил сервис подписки на автомобили
|Mastercard: разговорная коммерция станет новым направлением цифрового развития
Это интересно
|Новый Peugeot 508 стал универсалом
|Microsoft установил дата-центр на дне моря
|Исследование: отмывать деньги проще через недвижимость, чем через биткоин
|AMD показала первый в мире 7-нм GPU, выход — в этом году
|AMD повышает ставки: 32-ядерный Ryzen Threadripper 2 уже этим летом
|Uber запускает сервис по прокату электровелосипедов в Европе
|Новый BMW X5: другая платформа, пневмоподвеска и цифровая приборка