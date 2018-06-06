Uber запускает сервис по прокату электровелосипедов в Европе

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сообщил о расширении сервиса по прокату электровелосипедов JUMP на Европу.

"Сегодня я рад объявить о запуске двух новых продуктов в Берлине, которые являются важным первым шагом в развитии нашего долгосрочного партнерства с Германией - нашего сервиса по прокату электрических велосипедов JUMP и сервиса заказа поездок на электромобилях Uber Green", - цитирует Хосровшахи пресс-служба Uber.

Планируется, что JUMP начнет работу в Берлине до конца этого лета, а в других городах Европы в ближайшие месяцы.

"Мы также играем свою роль в борьбе с загрязнением воздуха с запуском нашего сервиса электромобилей Uber Green в Берлине до конца этого года. После недавнего успешного запуска Uber Green в Мюнхене мы надеемся представить аналогичные сервисы в других крупных немецких городах, поскольку являемся партнерами по совместному формированию будущего городской мобильности", - заявил гендиректор Uber.

Электровелосипеды JUMP оснащены электроподдержкой, обеспечивающей ускорение (до 30 км/ч) при каждом нажатии на педаль. Это означает, что можно подняться на холмы, не прилагая значительных усилий.