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Новый BMW X5: другая платформа, пневмоподвеска и цифровая приборка
15:44 06.06.2018 |
Компания BMW официально представила вседорожник X5 нового поколения. Публичная премьера автомобиля, впервые в истории Х-моделей получившего пневмоподвеску на передней и задней оси, состоится в ноябре.
Габаритная длина новинки составляет 4922 миллиметра, ширина - 2004 миллиметра, высота - 1745 миллиметров, а колесная база равна 2975 миллиметра. Таким образом, автомобиль стал на 36 миллиметров длиннее, на 66 миллиметров шире и на 19 миллиметров выше. Расстояние между осями по сравнению с предшественником стало больше на 42 миллиметра.
Объем багажника - 645 литров (при сложенных задних креслах - 1860 литров). С декабря этого года для машины в качестве опции можно будет заказать второй ряд исключительно с двумя посадочными местами. Также у модели, как и у предшественника, осталась двухстворчатая дверца багажника - с подъемной и откидной створкой. Обе секции могут открываться и закрываться автоматически.
«ИксПятый» построен на модульной платформе CLAR, как у последней «семерки». Вседорожник получил двухрычажку спереди, многорычажку сзади и пневматическую подвеску на передней и задней оси (у предшественника она была доступна только сзади). Она меняет клиренс в пределах 80 миллиметров. Это можно сделать либо с помощью кнопки в салоне, либо с дисплея электронного ключа. Кроме того, для модели доступно полноуправляемое шасси и активный задний стабилизатор.
Модель получит опциональный пакет M Sport с электронной блокировкой заднего дифференциала и внедорожный набор Off-Road, который предлагается впервые. С ним появится возможность выбрать один из четырех режимов движения (песок, скользкие камни, гравий или снег), изменяющий настройки работы коробки, полного привода, системы стабилизации, высоту дорожного просвета и отклики на нажатие педали газа.
BMW X5 будет доступен с новой 462-сильной битурбо «восьмеркой» 4.4 (в версии xDrive50i) и бензиновой «шестеркой» мощностью 340 сил (xDrive40i). Дизели представлены 249-сильным (620 Нм) агрегатом в модификации xDrive30d и 400-сильным (760 Нм) трехлитровым мотором с четырьмя турбокомпрессорами (M50d). Все двигатели работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Электронная приборка и новая мультимедийная система (обе с экранами по 12,3 дюйма), которой можно управлять жестами, входят в базовое оснащение.
Также для модели доступен проекционный дисплей, система кругового видеообзора, лазерные фары, адаптивный круиз, подстаканники с охлаждением и подогревом, панорамная стеклянная крыша, аудиосистема Bowers & Wilkins и продвинутый помощник при парковке. Он позволяет машине двигаться по ранее уже пройденному пути, автоматически заведуя рулевым управлением и двигаясь задним ходом на дистанции до 80 метров.
Как и предшественник, новый «ИксПятый» будет производиться на заводе в американском Спартанберге.
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