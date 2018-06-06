Финансовые новости
- |
- 06.06.18
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Hyundai сделала роскошную версию нового Santa Fe
14:37 06.06.2018 |
Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения, представленный в минувшем феврале, получил топовую комплектацию Inspiration. Она отличается богатой отделкой салона, дополнительной шумоизоляцией и чуть измененным оформлением кузова.
Внешне новую комплектацию проще всего опознать по пластиковым накладкам боковин, выкрашенных в цвет кузова - на обычном Santa Fe они выполнены из неокрашенного пластика. Изменена форма серебристого фартука под передним бампером: он теперь занимает всю ширину передка.
Другие особенности - хромированная решетка радиатора, серебристые накладки на наружных зеркалах и 19-дюймовые колеса особого дизайна. Под задним бампером можно увидеть разнесенные по углам две выхлопные трубы (вместо двух по правому борту на обычном Santa Fe) и небольшую защитную панель.
Главные отличия находятся в интерьере: обшивка кресел стеганой кожей темно-бордового цвета и вставки из замши. Шумоизоляция усилена при помощи двуслойных передних стекол. В распоряжении водителя появились подрулевые лепестки переключения передач. Люксовая версия также оснащается другими шинами: вместо резины корейского производства ипользуются немецкие покрышки Continental.
В Южной Корее Santa Fe в комплектации Inspiration можно заказать с любым из трех доступных там моторов: бензиновым двухлитровым турбомотором и дизелями объемом 2,0 и 2,2 литра. Доступнее всего бензиновый мотор: такая машина стоит 35,8 миллиона вон (2,1 миллиона рублей) - это на 27 процентов дороже базового Santa Fe с этим же двигателем.
Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения представили в минувшем феврале. Главное отличие от предшественника - это радикальная внешность в новом фирменном стиле с «двухэтажной» оптикой, ранее уже показанном на кроссоверах Kona и Nexo.
Технические особенности - более прочный кузов, новая система полного привода и продвинутые электронные помощники. А вот вся гамма моторов заимствована у машины третьего поколения: это дизели объемом 2,0 и 2,2 литра, бензиновый двухлитровый турбомотор, а также «атмосферник» 2.4 для американского рынка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто возглавит Минфин после Данилюка
|Бюджетный комитет рекомендует Раде уволить Данилюка
|Антикоррупционный комитет рекомендует Раде избрать аудитором НАБУ Василенко или Файерстоуна
|КС признал конституционным законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Uber запускает сервис по прокату электровелосипедов в Европе
|Новый BMW X5: другая платформа, пневмоподвеска и цифровая приборка
|Hyundai сделала роскошную версию нового Santa Fe
|Facebook предоставлял данные пользователей китайским фирмам
|Япония запустит сервис самоуправляемых автомобилей к Олимпиаде 2020
|Intel показала 28-ядерный 5-ГГц процессор и выпустит его в конце года
Это интересно
|Аналитики: Google блокирует рекламу криптовалют для продвижения собственного токена
|Генпрокурор Вашингтона подал в суд на Facebook и Google
|Коммерческая стоимость пиратского ПО в мире оценивается в $46,3 млрд
|Поумневшая Siri, темный фон macOS, «рация» в Apple Watch: чем порадовала Apple на WWDC
|Как стать успешным независимым работником в новой экономике
|Asus ROG Phone — самый игровой из игровых смартфонов
|Microsoft подтвердила покупку GitHub. Сервис обошелся в $7,5 миллиарда