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Япония запустит сервис самоуправляемых автомобилей к Олимпиаде 2020
12:34 06.06.2018 |
Сервис самоходных автомобилей может появиться на общественных дорогах Токио во время Олимпийских игр 2020 года. Как указано в стратегическом обзоре правительства, опубликованном в понедельник, Япония надеется привлечь инвестиции в новые технологии для обеспечения экономического роста.
Стратегия, представленная на совещании под председательством премьер-министра страны Синдзо Абэ, также включает планы разрешить разработку виртуальных электростанций к заканчивающемуся в марте 2022 финансовому году.
Эти предложения являются частью более крупного пакета фискальной и экономической политики, который правительство планирует сформировать к концу месяца.
Правительство планирует начать тестирование самоуправляемых автомобилей без водителя на дорогах общественного пользования в этом финансовом году в рамках подготовки к запуску сервиса самоходных транспортных средств для обслуживания гостей Олимпийских игр 2020 в Токио. Затем правительство намерено коммерциализировать этот сервис к 2022 году.
Экономисты видят огромный потенциал в развитии технологий автономного транспорта и искусственного интеллекта, которые могут помочь предприятиям страны справиться со проблемой старения общества и сокращением рабочей силы.
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