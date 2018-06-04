Электрический суперкар Maserati Alfieri получит три мотора

Итальянская марка Maserati приоткрыла завесу тайны над полностью электрическим спортивным автомобилем, о разработке которого было объявлено ещё в 2016 году.

Речь идёт о модели Alfieri. Сообщается, что этот автомобиль получит передовую электрическую платформу с тремя моторами. Наблюдатели полагают, что один из них разместится на передней оси, два других - на задней. Таким образом, будет реализована гибко управляемая система полного привода.

Названы динамические характеристики. Суперкар сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за две секунды. Максимальная скорость будет превышать 300 км/ч.

Известно, что питание обеспечит 800-вольтовый блок аккумуляторных батарей. Правда, такие показатели, как запас хода на одной подзарядке и время восполнения энергии, пока не уточняются.

В основу электрокара ляжет алюминиевая пространственная рама, что позволит уменьшить вес. Maserati предложит две версии новинки - купе и кабриолет.

Наконец, говорится, что машина получит средства самоуправления с автоматизацией третьего уровня. Иными словами, автомобиль сможет самостоятельно преодолевать большие расстояния при движении по автомагистралям.

Официальная презентация электрического суперкара ожидается в 2020 году.