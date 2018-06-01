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Калифорния стала первым штатом, где запустили тестирование цифровых автомобильных номеров
11:43 01.06.2018 |
В Сакраменто (штат Калифорния) запустили пилотный проект по тестированию цифровых автомобильных номеров. Они выглядят как большой планшет размером с обычный номерной знак, оснащённый несенсорным экраном, микросхемой и батареей.
На экране цифрового номера отражается регистрационный номер автомобиля, а также информация о сроках завершения регистрации, логотип Калифорнии и ссылка на веб-сайт Департамента автотранспорта Калифорнии (DMV).
Пользователи могут менять цвет шрифта или фона и размещать короткие сообщения непосредственно под регистрационным номером. В случает, если автомобиль припаркован, можно переместить регистрационный номер в угол номерного знака и разместить на нём гораздо более крупное сообщение, например, рекламу.
Как сообщает ресурс Sacramento Bee, автолюбители могут обновить свою регистрацию, не размещая стикер на заднем номерном знаке своего автомобиля. Сотрудники полиции также могут использовать цифровой номерной знак для отслеживания похищенного автомобиля, впрочем, вор может просто снять его и выбросить.
Как и следовало ожидать, эта технология оказалась не из дешёвых. Калифорнийская компания Reviver Auto, разработчик и производитель цифровых номеров, предлагает их по цене $699. Помимо этого автолюбитель должен заплатить за установку номера плюс потребуется ежемесячно вносить абонентскую плату в размере $7. Автолюбители смогут приобрести цифровые номера у официальных дилеров.
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