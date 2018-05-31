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До конца года в Украине водители-нарушители начнут получать «письма счастья»
19:24 30.05.2018 |
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на конференции по безопасности дорожного движения сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
«До конца года система должна заработать. В настоящее время речь идет не о полном развертывании по всей стране, а заработать на наиболее аварийных участках дорог. Это будет 200-300 комплексов по всей стране», - уточнил он.
По его словам, в отличие от 2005-2006 годов, когда так называемые «письма счастья» были признаны юридически ничтожными из-за несогласованности законодательства, на сегодняшний день система уже будет работать по закону через прописанную в законодательстве норму о том, что ответственность за нарушение ПДД возлагается на собственника транспортного средства, независимо от того, кто им управляет на момент фиксации нарушения. Криклий добавил, что в случае, если владелец транспортного средства - физическое лицо, то штраф будет платить именно собственник, а если юридическое - то руководитель юридического лица.
Относительно автомобилей на так называемых «евробляхах» (автомобили с иностранной регистрацией, которые эксплуатируются на территории Украины и фактически принадлежат гражданам Украины - УНИАН), то «письма счастья» будут приходить по адресу того, кто приобрел полис ОСАГО или же полис КАСКО. Единственные, кто сможет избежать штрафа за нарушение ПДД в режиме автоматической фиксации, это те владельцы «евроблях», которые не застраховали свой автомобиль ни по автогражданке, ни по КАСКО.
Кроме того, как пояснил начальник Главного сервисного центра МВД, квитанции об уплате штрафов вместе с копией протокола о нарушении ПДД будут направлять владельцам автомобилей по почте, но с обязательным уведомлением о получении письма или адресатом, или кем-либо из его близких, проживающих по его адресу «Будут только заказные письма. Они дороже, но иначе у нас не будет информации, получено письмо или нет».
Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины может отменить желтый сигнал светофора на дорогах в связи с участившимися случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.
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