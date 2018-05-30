В линейке BMW появится кроссовер-кабриолет

Компания BMW рассматривает возможность выпуска нишевой модели - кросс-кабриолета на базе одной из машин X-семейства. Об этом интервью изданию Digital Trends сообщил ответственный за планирование продуктовой линейки марки Ральф Малер.

По словам топ-менеджера, на такие модели есть спрос. «Вы видите наш текущий модельный ряд, - отметил Малер. - Сейчас такой машины там нет, но я считаю, что это очень интересный вариант». В случае запуска кросс-кабриолета в серию, ему придется конкурировать с Range Rover Evoque Convertible.

Информация о том, что в линейке BMW может появиться кроссовер-кабриолет впервые появилась в январе. По мнению издания Motor.es, открытая версия должна была появиться у купеобразного X2. Руководство немецкого концерна позитивно оценивало шансы такой модели на рынке и ссылалось на опыт Jaguar Land Rover: запуск Evoque Convertible позволил британцам увеличить продажи на 26 процентов в 2015 году.

В феврале другой немецкий автопроизводитель - Volkswagen - подтвердил выпуск кросс-карбриолета на базе модели T-Roc. Машину сделаю по мотивам концепт-кара T-Cross Breeze, а ее производство начнется на заводе марки в Оснабрюкке не ранее 2020 года.