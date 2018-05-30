Финансовые новости
- |
- 30.05.18
- |
- 15:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Skoda построила бронированный Superb
17:53 29.05.2018 |
Британский офис Skoda представил бронированную версию универсала Superb. Автомобиль обеспечивает защиту от выстрелов из автоматического оружия крупнокалиберными пулями и взрывов гранат, а стоит дороже Audi S8 - 118 688 фунтов стерлингов.
Под капотом универсала Skoda Superb установлен стандартный дизельный двигатель объемом 2,0 литра. Отдача агрегата составляет 190 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Как после доработок изменились динамические характеристики машины, пока не сообщается.
В январе американская Armormax представила самый быстрый в мире бронированный автомобиль. Его ппостроилина базе Tesla Model S P100D, кузов которого усилили особым волокном, выдерживающим выстрел из крупнокалиберной винтовки. Благодаря использованию композита масса бронированного лифтбека всего на всего на 250 килограммов больше обычного.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Правительство утвердило транспортную стратегию Украины до 2030 г.
|Как будет работать институт номинального держателя
|Airbus для МВД: Зачем Авакову вертолеты за полмиллиарда евро
|Кто заплатит за аварии на битых дорогах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|HP представила наушники с охлаждением
|В линейке BMW появится кроссовер-кабриолет
|Дебют смартфонов Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 на базе Android Oreo
|Бюджетный смартфон Meizu 6T представлен официально
|Google страдает от плюрализма мнений сотрудников
|Vivo Y83 стал первым смартфоном на платформе Helio P22
Это интересно
|Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток. Но только в Японии
|Цены на новые смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4C, 4X и 4S стартуют со $160
|Представлен смартфон Vivo Z1: сдвоенная камера, экран 6,25 дюйма и Snapdragon 660
|Forbes назвал самые дорогие автомобильные бренды в мире
|Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники
|Экраны для складных смартфонов Huawei будет поставлять BOE
|Qualcomm анонсировала «навороченный» чип для среднебюджетных смартфонов