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Forbes назвал самые дорогие автомобильные бренды в мире
12:41 25.05.2018 |
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих брендов в мире. Первое место среди автомобильных марок по-прежнему занимает Toyota - ее стоимость, по оценке издания, составляет 44,7 миллиарда долларов.
В общей сложности в рейтинг попало двенадцать автомобильных марок. При этом почти все бренды показали положительную динамику - их стоимость выросла за последний год. Исключением стала лишь Hyundai, стоимость которой упала на два процента. Наибольший рост зафиксирован у Mercedes-Benz - на 18 процентов.
Самые дорогие автомобильные бренды
|Место (в общем рейтинге)
|Бренд
|Стоимость (млрд. долларов)
|Динамика
|1 (9)
|Toyota
|44,7
|+9%
|2 (13)
|Mercedes-Benz
|34,4
|+18%
|3 (20)
|BMW
|31,4
|+9%
|4 (24)
|Honda
|25,5
|+6%
|5 (37)
|Audi
|14,8
|+5%
|6 (42)
|Ford
|14,1
|+3%
|7 (56)
|Chevrolet
|11,5
|+11%
|8 (58)
|Porsche
|11
|+14%
|9 (69)
|Lexus
|9,5
|+4%
|10 (70)
|Nissan
|9,4
|+5%
|11 (75)
|Hyundai
|8,7
|-2%
|12 (90)
|Volkswagen
|7,9
|+16%
Первое место в рейтинге Forbes занимает компания Apple. Ее стоимость - 182,8 миллиарда долларов. Следом идут Google и Microsoft, а пятерку лидеров замыкают Facebook и Amazon. Лидер автомобильного рейтинга - Toyota - располагается в списке между студией Disney (47,5 миллиарда долларов) и фирмой AT&T (41,9 миллиарда долларов).
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