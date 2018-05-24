Финансовые новости
- |
- 24.05.18
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Kia Sportage обновился и стал гибридом
12:06 24.05.2018 |
Компания Kia представила обновленный кроссовер Sportage. Модель получила измененную внешность, умеренно-гибридную силовую установку и расширенный список электронных систем безопасности. Продажи новинки на европейском рынке начнутся в третьем квартале текущего года.
Самым значительным изменением по сравнению с дореформенной машиной стала силовая установка EcoDynamics+. Она состоит из двухлитрового дизельного двигателя и 10-киловаттного электромотора, выполняющего роль стартера и генератора, а также компактной литий-ионной батареи емкостью 0,46 киловатт-часа. Работает система при напряжении 48 вольт. По данным производителя, новый агрегат позволяет снизить уровень выбросов диоксида углерода на четыре процента по методике испытаний WLTP.
При ускорениях электромотор помогает ДВС, обеспечивая более мощный разгон, а при торможениях - накапливает энергию в батарее. Система может отключать двигатель на ходу - он будет заглушен при торможении, а при нажатии на педаль газа вновь запущен.
Еще один новый двигатель - 1,6-литровый дизель мощностью 115 или 136 лошадиных сил, который пришел на смену мотору объемом 1,7 литра. В топовой конфигурации он сочетается с полным приводом и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Внешне обновленный Kia Sportage отличается другим передним и задним бампером, головной оптикой, задними фонарями, а также новыми колесными дисками размерностью 16, 17 и 19 дюймов. В салоне появится новый руль, измененная приборная панель и двуцветная обивка сидений. Для вседорожника в комплектации GT Line доступна опциональная отделка кресел черной кожей с красными акцентами.
В список оснащения обновленного Kia Sportage входит адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и возобновления движения, камера кругового обзора, система мониторинга состояния водителя, а также две мультимедийные системы: с семи- и восьмидюймовым безрамочным сенсорным дисплеем.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Электронная платежная система WebMoney попала в список санкций СНБО Украины
|Комплимент Левочкина: Кому на самом деле выгодно «сбить» Гриценко
|Украина и Метрическая конвенция. Почему это важно?
|Тактика жабьих прыжков. Как ВСУ подбираются к Донецку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Неизвестный похитил более $18 млн в ходе атаки на сеть криптовалюты Bitcoin Gold
|Kia Sportage обновился и стал гибридом
|В IBM создан карманный детектор поддельных товаров
|Apple — снова самый ценный бренд в мире
|Датчане разработали пластырь от смартфонной зависимости
|Tesla Model 3 провалила испытания издания Consumer Reports
Это интересно
|Bloomberg: через 22 года 80 % автобусов будут полностью электрическими
|SpaceX успешно запустила Falcon 9 с семью спутниками
|Google обвиняют в слежке за пользователями iPhone
|Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни
|Бокс для видеокарты Razer Core X позволяет использовать трёхслотовые ускорители
|Новый беспроводной пылесос Xiaomi стоимостью менее $50 эффективно борется с пылевыми клещами
|Razer назвала Blade самым компактным в мире игровым ноутбуком