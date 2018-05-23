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Bloomberg: через 22 года 80 % автобусов будут полностью электрическими
12:47 23.05.2018 |
Общественный транспорт с двигателями внутреннего сгорания рано или поздно станет историей. Сомнений в этом, пожалуй, нет. Но вот когда точно произойдёт переход, пока предсказать трудно. Тем не менее, то и дело аналитики называют некие ориентировочные сроки. К примеру, в последнем исследовании Bloomberg New Energy Finance (BNEF) говорится, что к 2040 году 80 % мирового автобусного парка будет работать на электротяге. При этом среди продаваемых новых автобусов доля электрических моделей достигнет 84 % уже к 2030 году.
Надо отметить, что, согласно прогнозу BNEF, электрификация в сфере общественного транспорта будет происходить гораздо быстрее, чем массовое внедрение легковых электромобилей. Компания считает, что в 2040 году полностью электрические авто составят лишь 30 % от общего числа «легковушек». А в структуре продаж новых машин их доля составит 28 %.
Почему же темпы электрификации автобусов окажутся значительно выше этого показателя в других сегментах автомобильного рынка? Начнём с того, что городской общественный транспорт работает в режиме прохождения коротких расстояний и частых остановок. При таком сценарии эксплуатации можно эффективнее, чем на обычных «гражданских» автомобилях, использовать систему рекуперативного торможения. Кроме того, города, в особенности крупные мегаполисы, остро нуждаются в тихом и экологичном пассажирском транспорте. И, наконец, эксплуатационные расходы на содержание электрических автобусов ниже, чем траты на владение их аналогами с ДВС.
В ряде стран электроавтобусы уже стали реальностью для местных жителей. Например, в Китае на сегодняшний день эксплуатируется порядка 300 000 экземпляров подобной техники. Ведущие производители, такие как Volvo и Daimler, активно поддерживают развитие в данной сфере и уже выпустили автобусы с электродвигателями в качестве единственного силового агрегата. На текущем этапе одной из важнейших задач для них является увеличение дальности поездок на одном заряде. Так, автобус Proterra Catalyst E2 (на фото выше), оборудованный 660 кВт·ч аккумуляторными батареями, без подзарядки преодолел расстояние в 1101,2 мили (1772,2 км).
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