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Nissan начала предлагать солнечные панели и домашние аккумуляторы
13:01 21.05.2018 |
Компания Nissan решила пойти по стопам Tesla и выйти на рынок энергетических установок для дома. Её предложение называется Nissan Energy Solar. Это комплексное решение, совмещающее в себе солнечные панели, домашний аккумулятор xStorage Home и специальную систему управления.
Суть решения проста. Аккумулятор накапливает энергию, получая её посредством солнечных панелей. Затем эту энергию можно использовать для домашних нужд, включая зарядку электромобиля.
Согласно данным Nissan, такая система может позволить экономить до 66% затрат на электроэнергию. При этом, что интересно, первое время всё это будет доступно лишь в Великобритании, которая является не самым лучшим местом для получения солнечной энергии. При желании клиент также может выбрать какой-то один продукт из комплекса Nissan Energy Solar.
Что касается цены, солнечные панели стартуют примерно с 5300 долларов, а батареи xStorage Home - с 8700 долларов. При этом, приобретая набор, можно неплохо сэкономить, так как он стоит примерно 10 300 долларов.
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