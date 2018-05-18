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Поездка в вагончике Илона Маска под Лос-Анджелесом будет стоить $1
16:36 18.05.2018 |
Илон Маск провел отчетное мероприятие своей The Boring Company, на котором раскрыл чуть больше подробностей о функционировании будущей транспортной сети. В частности, стало известно, что поездки будут стоить пассажирам $1, а в одном вагончике поместятся до 16 человек.
К тому же Илон Маск раскритиковал планы Uber по созданию аэротакси. По его мнению, невозможно создать настолько тихий воздушный транспорт, который не будет раздражать и беспокоить людей на земле. Тогда как подземный транспорт будет оказывать минимальное воздействие на то, что находится над поверхностью.
В конце концов Маск хочет соединить сетью подземных тоннелей крупные города. Вагонетки по ним будут перемещаться со скоростью до 500 км/ч, тогда как городские и пригородные поезда The Boring Company будут ездить на скорости до 240 км/ч.
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