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Через три года в Европе запретят машины без электронных систем безопасности
15:34 18.05.2018 |
Согласно решению Еврокомиссии, к 2021 году в список стандартного оснащения всех автомобилей должны войти 11 электронных систем безопасности. Среди них: система автономного экстренного торможения и удержания в полосе, камера заднего вида, а также функция мониторинга состояния водителя.
Помимо указанных систем, все новые модели, выходящие на европейский рынок, предлагается оснащать «интеллектуальным ограничителем скорости». Работая вместе с функцией распознания дорожных знаков, он будет автоматически устанавливать максимальную скорость транспортного средства в зависимости от действующего ограничения.
Также обязательным станет алкогольный «замок», системы сбора и хранения телематических данных, улучшенные ремни безопасности и различные решения для защиты пешеходов.
По подсчетам специалистов, установка всех 11 систем безопасности позволит в течение 10 лет сохранить 7 300 жизней и предотвратить 38 900 серьезных увечий. Это станет частью проекта Vision Zero, цель которого сократить до нуля количество смертей на дорогах к 2050 году.
C 1 мая текущего года в США стали обязательными камеры заднего вида. Также рассматривается возможность включить в список обязательных систему автономного торможения, предупреждения о помехах в слепых зонах и выезда за пределы полосы движения.
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