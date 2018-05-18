В KIA создан дизельный двигатель с технологией «мягкого гибрида»

Компания KIA Motors рассказала о силовой установке EcoDynamics+, которая дебютирует в текущем году на кроссовере Sportage, а в следующем году станет доступна для модели Ceed третьего поколения.

Установка выполнена по схеме «мягкого гибрида» MHSG (Mild-Hybrid Starter-Generator). Силовая платформа включает компактную 48-вольтовую литий-ионную батарею ёмкостью 0,46 кВт·ч, новый стартер-генератор и дизельный двигатель.

Переключение между режимами «мотор» и «генератор» происходит незаметно при помощи инвертора. Электромотор соединён с коленчатым валом дизельного двигателя ременной передачей, и при разгонах система подаёт до 10 кВт электроэнергии, снижая нагрузки на основной двигатель.

При торможении двигателем или замедлении при помощи тормозной системы происходит переход в режим «генератор» и кинетическая энергия автомобиля преобразуется в электроэнергию для подзарядки аккумуляторной батареи.

Система позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу за счёт подачи при ускорениях дополнительной элеткротяги, а также увеличения периодов, когда двигатель внутреннего сгорания отключён благодаря стартер-генератору.

Работа силовой установки контролируется электронным блоком управления, который рассчитывает наиболее эффективный вариант использования доступной энергии и действует с учётом остающегося в аккумуляторных батареях автомобиля заряда.

Если батарея имеет достаточный уровень заряда, двигатель внутреннего сгорания автоматически выключается при торможении двигателем или замедлении при помощи основной тормозной системы. При нажатии педали акселератора ДВС снова вступает в действие.

Важно отметить, что компактные размеры компонентов новой системы позволяют относительно легко внедрить силовую установку EcoDynamics+ в архитектуру существующих автомобилей.