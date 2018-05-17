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В оснащение будущих Hyundai войдут голограммы
12:54 17.05.2018 |
Вице-президент Hyundai Ыйсан Чонг в интервью изданию Bloomberg рассказал, какие технологии сейчас являются приоритетными для производителя. В частности, компания работает над совершенствованием беспилотников и хочет стать лидером в области голограмм - они будут очень похожи на людей, например, супругу или секретаря.
Сейчас компания работает над технологией, позволяющей выводить голограмму не только на приборной панели, но и на пассажирском кресле. По словам Чонга, это будет выглядеть так, будто рядом с вами на пассажирском сидении находится другой человек. В будущем эта технология может стать серийной, однако когда именно это произойдет, пока не уточняется.
По словам Чонга, сейчас также важно сфокусироваться на других новых технологиях: программном обеспечении и искусственном интеллекте. Hyundai сотрудничает со Школой дизайна Род-Айленда, где исследуется возможность использования знаний о насекомых для постройки беспилотников.
«Мы изучаем аэродинамику полета и структуру насекомых, - говорит Чонг. - Для нас представляет интерес их кожа, антенны и суставы. Например, у паука восемь глаз, в то время как автономным машинам не хватает и 10 дальномеров и радаров. У нас есть чему поучиться».Переосмыслить свой фирменный стиль и обрисовать вектор развития технологий был призван недавний прототип Hyundai Le Fil Rouge. Концепт-кар, лишенный светотехники, марка показала на автосалоне в Женеве. Среди особенностей Le Fil Rouge - несколько экранов и салон с отделкой из натурального дерева.
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