Американцы сделают массовой «обтекающую» неровности подвеску

Американская фирма ClearMotion обещает уже в 2019 году запустить в производство свою разработку - электронноуправляемую систему, которая не просто меняет характеристики амортизаторов в зависимости от качества дороги, а заранее отрабатывает неровности, в нужный момент «поджимая» или «выдвигая» то или иное колесо.

Прототип этой системы установлен на BMW пятой серии. На видеоролике, снятом на полигоне, видно, что в поворотах машина кренится намного меньше стандартной, не допускает раскачки на неровностях и мягко «обтекает» препятствия. Руководитель компании Шах Авадхани говорит, что это самая быстродействующая система проактивной подвески из ныне существующих.





Похожая по смыслу система под названием Magic Body Control еще с 2013 года применяется концерном Daimler на седанах и купе S-класса. Но в ней гидроцилиндры, связанные с гидроаккумуляторами, меняют положение верхней опоры амортизатора. Для работы системы требуется мощный гидронасос, а управляет ей электроника, полагаясь на картинку с камеры. Такая система сбивается на часто идущих неровностях, хуже работает с ростом скорости и «слепнет» в темноте.

Разработка фирмы ClearMotion заметно технологичнее: переделок базового автомобиля почти не требуется, а вся гидравлика собрана в компактном корпусе, который крепится непосредственно к амортизатору. Внутри модуля под названием Activalve - гидравлический клапан, контроллер и небольшой моторчик, приводящий гидронасос. Он должен по командам электроники перекачивать масло внутри амортизатора, помогая колесу двигаться вверх или вниз.

При этом электроника руководствуется не показаниями камеры, а данными подробнейшей карты дорог сантиметрового разрешения, которые поступают из облачного хранилища. Но и это решение обладает множеством недостатков: таких карт крайне мало, а неровности на дорогах имеют свойство появляться и исчезать - как и качественное широкополосное интернет-соединение.





Несколько лет назад ради доступа к управляющим алгоритмам стартап ClearMotion приобрел разработку фирмы Bose - электромагнитную подвеску. Американская фирма, известная своими акустическими системами, вела разработку проактивной подвески еще с 1980 года. К середине девяностых система была реализована на ходовом прототипе в кузове седана Lexus LS 400. Общая идея похожа, но принцип работы совсем иной: движению колес «помогают» мощные линейные электродвигатели. Такая система была эффективна лишь на невысоких скоростях, отличалась большой массой и в пике потребляла до 50 киловатт энергии.

Руководство компании ClearMotion обещает, что в 2019 году их систему начнут ставить на мелкосерийные автомобили, уже через год она появится и на массовых машинах пяти крупных концернов.