BMW выпустит беспроводную зарядку для электромобилей летом

Ресурс Car сообщает о том, что баварский автогигант BMW AG близок к началу серийного производства станций беспроводной подзарядки аккумуляторов гибридных и электрических автомобилей.

Система BMW использует индукционный метод. Она состоит из двух основных модулей: зарядной панели, которая монтируется, скажем, в гараже, и принимающего блока в области днища транспортного средства.

Индукционная катушка в зарядной станции создаёт электромагнитное поле при поступлении переменного тока. Схожая катушка на стороне автомобиля улавливает сгенерированное поле и конвертирует полученную энергию в постоянный ток, который служит для подзарядки аккумуляторов.

Для точного позиционирования источника и приёмника энергии друг относительно друга служит специальный помощник, отображающий указания на дисплее бортового информационно-развлекательного комплекса.

Предусмотрены средства безопасности: передача энергии автоматически останавливается, если датчики обнаружат в зоне зарядной станции какой-либо объект - например, домашнее животное.

Сообщается, что BMW начнёт производство станций беспроводной подзарядки уже в июле. В продаже система появится до конца лета. Первыми воспользоваться решением смогут владельцы гибридных седанов BMW 530e.