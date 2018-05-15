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BMW выпустит беспроводную зарядку для электромобилей летом
16:47 14.05.2018 |
Ресурс Car сообщает о том, что баварский автогигант BMW AG близок к началу серийного производства станций беспроводной подзарядки аккумуляторов гибридных и электрических автомобилей.
Система BMW использует индукционный метод. Она состоит из двух основных модулей: зарядной панели, которая монтируется, скажем, в гараже, и принимающего блока в области днища транспортного средства.
Индукционная катушка в зарядной станции создаёт электромагнитное поле при поступлении переменного тока. Схожая катушка на стороне автомобиля улавливает сгенерированное поле и конвертирует полученную энергию в постоянный ток, который служит для подзарядки аккумуляторов.
Для точного позиционирования источника и приёмника энергии друг относительно друга служит специальный помощник, отображающий указания на дисплее бортового информационно-развлекательного комплекса.
Предусмотрены средства безопасности: передача энергии автоматически останавливается, если датчики обнаружат в зоне зарядной станции какой-либо объект - например, домашнее животное.
Сообщается, что BMW начнёт производство станций беспроводной подзарядки уже в июле. В продаже система появится до конца лета. Первыми воспользоваться решением смогут владельцы гибридных седанов BMW 530e.
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